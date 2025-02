Bucks e Spurs acertam troca de jogador

Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs fecharam a troca de um jogador. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time de Wisconsin enviou Patrick Baldwin Jr. e uma quantia em dinheiro à equipe do Texas. Ainda não foi informado a contrapartida recebida pelo Bucks.

Vigésima oitava escolha do Draft de 2022, Patrick Baldwin iniciou a carreira no Golden State Warriors, mas foi para o Washington Wizards na temporada seguinte. No entanto, o jogador, de 22 anos, jamais teve espaço no time de Washington.

O jogador estava no Wizards até que fez parte da troca de Kyle Kuzma para o Bucks. Como resultado, o time de Milwaukee não o manteve e o enviou na negociação com San Antonio. Na carreira, ele possui 91 jogos, sendo apenas sete como titular. Baldwin registra médias de 3.7 pontos e 2.0 rebotes em cerca de nove minutos de ação.

Publicidade

Na troca com o Spurs, o Bucks abre mão do contrato do jogador para dar sequência à montagem do seu elenco. Ontem (5), a franquia acertou uma troca com o Wizards por Kuzma e uma escolha de segunda rodada.

O campeão pelo Los Angeles Lakers chega para formar trio com Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. No entanto, após boas temporadas em Washington, ele caiu de proteção. Em 2024/25, ele produziu até aqui médias de 15.2 pontos e 5.8 rebotes, além de 28.1% dos arremessos de três. Aliás, os números são os piores desde que chegou ao time da capital dos EUA.

Publicidade

Leia mais!

Spurs

O Spurs, enquanto isso, completa mais um movimento na trade deadline. De olho em brigar pela pós-temporada já este ano, o time tem sido ativo na busca por reforços. O maior destaque aconteceu no início da semana, quando a franquia trocou por De’Aaron Fox.

Para completar a troca por Fox, o Spurs mandou três escolhas de primeira rodada ao Kings e ao Bulls a escolha que tinha da equipe de Chicago para 2025. Ela tinha proteção, mas está de volta. Fazia parte da negociação de DeMar DeRozan quando foi para o time de Illinois.

Publicidade

A troca de De’Aaron Fox para o Spurs era prevista, pois o jogador queria uma extensão com o Kings. Mas mais que isso, o armador queria brigar por vitórias. Na equipe, porém, isso não via acontecendo. Portanto, ele terá a chance de jogar ao lado do fenômeno Victor Wembanyama.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA