Chris Paul avalia temporada do Spurs sem Wembanyama

Victor Wembanyama está fora da temporada do San Antonio Spurs e o armador Chris Paul lamentou a lesão do pivô francês. A franquia, que fez uma troca agressiva por De’Aaron Fox na trade deadline, viu suas esperanças de voos maiores diminuírem com as últimas notícias do jovem astro. Portanto, se tornou um ano dramático no time do Texas, com o técnico Gregg Popovich também tendo problemas de saúde.

Paul deu entrevista antes do duelo com o Phoenix Suns, na quinta-feira (20), que marcou o primeiro jogo após o anúncio da trombose venosa no ombro do pivô. O camisa 3 citou como é difícil perder um dos principais nomes do time.

“Com certeza é muito difícil. É uma liga de talentos, nosso time perdeu o maior deles hoje. Então, sabemos que teremos que trabalhar muito porque hoje se foi grande parte do nosso time. Confie em mim, ele é um daqueles caras que são insubstituíveis em quadra”, afirmou o armador.

Publicidade

Além disso, o veterano citou características de Wembanyama que não podem ser replicadas e falou sobre como ele fará falta no vestiário nos próximos dias.

“Como eu disse, é impossível encontrar alguém que possa fazer o que ele faz. A capacidade de dar tocos, de defender, é só muito difícil. E acho que por fim, o mais duro será substituir a energia que ele trás. Todos sabemos que Victor é um gênio do basquete. Mas ele também é um dos melhores companheiros de time que já tive, um cara vital no vestiário. Portanto, é uma pena”, concluiu.

Publicidade

Leia mais!

Chris Paul também falou sobre Gregg Popovich, que sofreu um derrame no começo da temporada e até hoje está afastado, com o interino Mitch Johnson comandando o Spurs.

“É mais uma coisa que ressalta o quão difícil tem sido esse ano. Então, apenas torço pelo melhor nos dois casos, sei que dará tudo certo. Mas é bem difícil, para dizer o mínimo”, lamentou.

Aliás, quem também falou sobre a situação do francês foi o próprio técnico interino. Johnson explicou como San Antonio chegou ao diagnóstico da trombose venosa e sobre os próximos passos na recuperação do camisa 1.

Publicidade

“O que posso dizer é que após o All-Star Break, o braço de Victor apenas não parecia normal como sempre. Ele tinha algumas limitações. Então, comunicamos a equipe médica e começamos alguns testes. A investigação nos levou a esse diagnóstico, infelizmente. Por fim, garanto a vocês que não existe qualquer preocupação nossa quanto a saúde de Wembanyama ou sobre sua capacidade de jogar basquete a longo prazo”, garantiu.

Isso casa com as informações de Sam Amick, do site The Athletic. De acordo com o jornalista, o Spurs está confiante de que o caso do francês não é algo para se preocupar a longo prazo. A franquia, aliás, espera que ele esteja 100% para o começo da campanha de 2025/26.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA