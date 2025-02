Spurs confirma afastamento do técnico Gregg Popovich

O San Antonio Spurs confirmou o afastamento do técnico Gregg Popovich. O treinador está de fora das quadras desde novembro, quando teve um AVC. Agora, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o veterano da NBA estará de fora das quadras pelo restante da temporada.

“Fontes me disseram que os jogadores choraram quando, na sala durante a reunião de quinta-feira, Pop mostrou sinais físicos apresentados desde o AVC. No entanto, a reunião foi repleta de mensagens motivacionais, piadas, críticas e elogios ao técnico inteiro”, disse o jornalista.

Popovich é o técnico com mais vitórias na história da NBA, com 1412 triunfos na temporada regular e outros 170 nos playoffs, além de cinco títulos. O comandante está no Spurs há mais de 30 anos, e fez história na franquia ao lado de jogadores com Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili.

Entretanto, seu AVC deixou o treinador de fora pela maior parte da temporada. Com 76 anos, ele tem contrato até 2028, mas seu retorno até a próxima temporada ainda é dúvida, de acordo com Charania.

Além disso, o Spurs tem outro grande desfalque: Victor Wembanyama está de fora da temporada com uma trombose venosa profunda no ombro direito. A doença foi descoberta quando o jogador retornou ao Texas após a disputa do All-Star Game.

Logo uma semana após o anúncio da ausência do francês, então, Popovich visitou a equipe para falar sobre sua própria situação e os próximos passos. Wembanyama, então, elogiou a mentalidade do técnico. “Ele não é um treinador ou um chefe, mas sim um líder”.

O único anúncio público de Popovich sobre sua saúde foi em dezembro, quando ele disse estar feliz com o suporte que recebeu após seu AVC. No entanto, desde então, o treinador tem estado ausente de redes sociais, transmissões de TV e até mesmo de atividades com a franquia.

O substituto como técnico do Spurs na ausência de Gregg Popovich é Mitch Johnson. O ex-jogador tem 22 vitórias e 30 derrotas como treinador principal, e sob sua liderança, San Antonio ficou mais distante da briga por playoffs.

A boa notícia para a temporada da equipe foi a aquisição de De’Aaron Fox. O armador veio do Sacramento Kings, e embora não tenha acertado o passo em San Antonio ainda, a esperança é de que forme uma grande dupla ao lado de Victor Wembanyama por vários anos. Entretanto, seu contrato, que termina nesta temporada, ainda precisa ser renovado.

