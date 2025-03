Darius Garland provoca antigo técnico do Pistons

Em recente entrevista à revista Slam, Darius Garland relembrou o confronto contra o Detroit Pistons, no início de fevereiro, e aproveitou para provocar o técnico JB Bickerstaff. Na ocasião, o Cleveland Cavaliers venceu o jogo fora de casa com uma bola decisiva do armador. O treinador, que dirigiu o Cavs nas últimas temporadas, está em seu primeiro ano com Detroit.

Garland converteu um arremesso do meio da quadra restando três segundo para o fim do jogo. Assim, deu a vitória para o Cavaliers, já que a partida estava empatada em 115 a 115. No entanto, o primeiro a relembrar o lance foi seu companheiro Donovan Mitchell. O astro também participou da entrevista.

“Alguém estava falando besteira para Garland o jogo inteiro e senti como se ele tivesse muita coisa reprimida. É como se ele quisesse mostrar ‘é isso é o que eu realmente faço e vocês estão brincando comigo’. Como se ele quisesse dizer ao nosso treinador ‘esqueça a jogada que elaboramos’. Ele não vai dizer assim, mas eu digo”, comentou Mitchell.

Publicidade

Então, Darius Garland admitiu que o arremesso foi ainda melhor porque foi contra seu antigo técnico JB Bickerstaff, hoje no Pistons. O comandante passou mais de quatro temporadas no Cavaliers.

“Vou falar um pouco de merda aqui. Foi contra nosso antigo técnico também. Isso tornou tudo mil vezes melhor. Então, foi algo totalmente diferente”, confessou.

Leia mais!

Apesar de alguns bons resultados sob o comando de Bickerstaff, o Cavs nunca passou da segunda rodada dos playoffs. Com a chegada de Kenny Atkinson em 2024/25, a equipe se tornou uma das melhores na temporada regular. Portanto, a expectativa para Cleveland na pós-temporada é maior.

Publicidade

Atualmente, o Cavaliers tem a segunda melhor campanha da NBA. Enquanto isso, é o líder da Conferência Leste com 58 vitórias e apenas 14 derrotas. Restando dez jogos para o término da temporada regular, é o time favorito a se classificar na primeira posição. Isso porque o segundo colocado, Boston Celtics, tem cinco triunfos a menos.

Por outro lado, Bickerstaff assumiu o comando o Pistons. O time de Michigan fez uma de suas piores temporadas da história em 2023/24, com apenas 14 vitórias. Então, assumiu um time sem muitas expectativas. No entanto, o resultado sob seu comando tem sido ótimo. Afinal, Detroit está no sexto lugar do Leste com 41 vitória. Ou seja, quase três vezes mais triunfos em relação à campanha passada inteira.

Publicidade

Dessa forma, o Pistons estará nos playoffs da NBA com o novo técnico. Além disso, está na cola de Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, podendo sonhar até com mando de quadra na fase decisiva.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA