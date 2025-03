Segundo jogador, Cavs precisa ter 50 pontos de Mitchell e Garland nos playoffs

Em participação no podcast 520 Club, Jeff Teague projetou a campanha do Cleveland Cavaliers na pós-temporada da NBA. De acordo com o ex-jogador, para o Cavs ter sucesso nos playoffs, Donovan Mitchell e Darius Garland precisarão ter grandes atuações. Ele destacou que o time deve passar sem dificuldades na primeira rodada, mas que na segunda a história pode ser diferente.

“Se eles não combinarem 50 pontos, vai ser difícil. Para o Cavs vencer nos playoffs, Donovan Mitchell e Darius Garland precisam combinar 50 pontos ou mais. Isso porque tem jogadores que não conseguem a mesma atuação da temporada regular. Eu não estou preocupado com a primeira rodada. O problema, então, pode estar na segunda”, disse Teague.

A preocupação pode aumentar ainda mais por conta dos últimos resultados do time. Afinal, Cleveland vive um dos piores momentos na temporada. Apesar de ainda ser líder com folga da Conferência Leste, a equipe do técnico Kenny Atkinson perdeu os últimos quatro jogos. O último revés foi na sexta-feira (21), para o Phoenix Suns.

Contra o Suns, inclusive, Mitchell teve uma atuação muito ruim. O astro fez sete pontos e converteu apenas dois arremessos em 26 tentativas durante 30 minutos em quadra. Garland, por sua vez, teve 18 pontos.

Portanto, a preocupação de Teague não é apenas com os dois armadores do Cavs. O ex-jogador indica que o time pode não ter um terceiro grande pontuador na fase decisiva da NBA. Mas os números de 2024/25 provam o contrário. Os dois homens do garrafão, por exemplo, tem médias que podem ajudar a equipe nos playoffs.

Evan Mobley é o terceiro maior cestinha do Cavaliers na atual campanha. O ala-pivô soma médias de 18.7 pontos e 9.3 rebotes. Além disso, Jarrett Allen contribui com 13.4 pontos e 10.1 rebotes. O primeiro, aliás, não fica tão atrás de Mitchell e Garland. Isso porque o camisa 45 é o cestinha do time com 23.8 pontos, enquanto o armador soma 20.9 pontos por noite.

Atualmente, o Cavs enfrentaria Indiana Pacers ou Milwaukee Bucks na segunda rodada dos playoffs. Ou seja, nenhum confronto seria fácil. Já na primeiro desafio, o adversário sairá do play-in. Neste momento, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Chicago Bulls e Miami Heat brigariam por uma vaga.

Por fim, Cleveland faz uma campanha ótima na NBA. A equipe é a segunda que mais venceu em 2024/25, atrás apenas do Oklahoma City Thunder. Todo todo, são 56 triunfos e 14 derrotas. Restando 12 jogos para o fim da fase regular, é favorito para terminar na primeira posição do Leste, já que o vice-líder, Boston Celtics, tem 51 vitórias.

