Grizzlies perde jogador e tem problemas para temporada da NBA

O Memphis Grizzlies perdeu mais um jogador para a reta final de temporada na NBA. De acordo com a franquia, o pivô Brandon Clarke sofreu uma ligação no ligamento cruzado posterior. Desse modo, ele será ausência pelo restante de 2024/25 e também playoffs.

O jogador sofreu a lesão na derrota do Grizzlies para o Portland Trail Blazers. Após cinco minutos em quadra, ele sentiu o joelho e precisou deixar o jogo. O pivô terminou a partida somente com um rebote.

“Clarke teve uma lesão de alto grau no joelho direito, que sofreu durante uma queda no primeiro quarto do jogo. Ele deve perder o resto da temporada 2024/25 e novas atualizações serão fornecidas após a definição do plano de tratamento e cronograma de recuperação”, informou o Grizzlies.

O desfalque de Clarke representa um perda para a temporada do Grizzlies. O jogador é reconhecido por ser um dos melhores reservas do elenco. Em especial, como líder da segunda unidade. Desse modo, o time terá que encontrar alguém para cumprir seu papel.

O técnico Taylor Jenkins, inclusive, alertou para a falta de esforço do Grizzlies. Em especial, após o All-Star. Contra o Blazers, por exemplo, o time de Memphis perdeu por 115 a 99 para um adversário que não briga por nada no Oeste. Como um dos veteranos do elenco, Clarke era visto como alguém que poderia mudar o panorama.

“É preciso manter o foco na nossa velocidade, na urgência e como nós jogamos, porque foi isso que fizemos durante toda a temporada. Precisamos recuperar isso. Temos que voltar a jogar com a intensidade defensiva da qual falamos, com velocidade. Nós perdemos um pouco disso no último mês, até mesmo antes da pausa do All-Star. Mas nós precisamos recuperar isso nestes últimos dez ou 11 jogos”, alertou Jenkins.

O técnico do Grizzlies, aliás, havia indicado que o jogador teria um papel maior para esta reta final da atual campanha na NBA. Com 18.9 minutos por jogo, Clarke ganharia mais espaço na rotação durante os playoffs.

“É um mérito do Clarke, porque ele tem um jogo único. Falando sobre o ataque, trata-se do ritmo e de como ele consegue escapar da defesa. Ele se destaca no rebote ofensivo e é uma ameaça no pick-and-roll, algo que queríamos explorar ainda mais. Além disso, há um toque refinado que ele tem no garrafão”, finalizou Jenkins.

