NBA: Josh Hart fala sobre derrotas “amargas” do Knicks

Josh Hart comentou sobre as derrotas recentes do New York Knicks na NBA. A franquia, que ocupa a terceira posição do Leste, sofreu tropeços inesperados diante de San Antonio Spurs e Charlotte Hornets. Assim, o veterano se mostrou preocupado com a equipe, enquanto fez um alerta aos companheiros.

“A minha maior preocupação neste momento é nossa força mental. Podemos inventar todas as desculpas do mundo, mas há altos e baixos na temporada e ninguém termina 82-0. No entanto, a maneira como estamos perdendo jogos é embaraçosa”, disse Josh Hart.

As derrotas do Knicks tiveram seus desafios. Os jogos, afinal, foram back-to-back, sendo um em San Antonio e outro em Charlotte. Desse modo, uma longa viagem em menos de 24 horas. Além disso, a franquia estava sem Jalen Brunson, que não joga há seis jogos por conta de uma lesão no tornozelo.

O revés para o Hornets, apesar dos ‘desfalques’, foi preocupante. O Knicks, afinal, foi superado por quase 30 pontos para a segunda pior campanha do Leste na NBA. A luta nos rebotes, que costuma ser uma força do time de New York, terminou como um problema. A franquia, afinal, foi superada nos rebotes por 52 a 38.

Além disso, na mais recente das derrotas do Knicks na NBA, Josh Hart e companhia sofreram no ataque. Nos arremessos, por exemplo, o time acertou apenas 40% e converteu dez das 39 tentativas dos três pontos. O banco de reservas, enquanto isso, terminou superado em 37 a 11 pela equipe de Charlotte.

“Podemos ser mais agressivos na defesa. Podemos ser mais assertivos no ataque, sem ficar estagnados, nos comunicando melhor. Acho que fomos superados nos rebotes por 14 hoje. Muito disso é questão de esforço. Nada disso exige talento. Nada disso envolve esquemas ou qualquer outra coisa”, considerou Hart.

O técnico do Knicks concordou com Hart. Questionado sobre a dificuldade dos reservas, uma vez que costuma ser criticado por não usar sua rotação, Tom Thibodeau minimizou a falta de pontos da segunda unidade. Segundo ele, a falta de esforço foi geral.

“Não quero colocar a culpa no banco de reservas. Foi todo mundo, foi todos nós. Você vence junto, perde junto. Nossa margem de erro é pequena. Estamos em um back-to-back e precisamos resolver isso com defesa e rebotes, e não conseguimos. Foi aí que falhamos”, comentou o técnico.

