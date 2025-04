“Sobrevivente”, Steve Kerr fala sobre Michael Malone

A demissão de Michael Malone do Denver Nuggets pegou o técnico Steve Kerr de surpresa. O treinador do Golden State Warriors é um dos únicos dois “sobreviventes” na NBA. Isso porque dos últimos sete comandantes que conquistaram um título na liga, apenas Joe Mazzulla, do Boston Celtics, e ele, seguem em seus cargos.

De acordo com Kerr, Malone foi vítima do que acontece hoje na NBA. Por conta dos novos donos, os técnicos podem perder seus cargos a qualquer momento de uma temporada.

“Eu acho que uma coisa que aconteceu é que boa parte dos times da NBA hoje são de donos bilionários, de grandes empresas. Então, nós (técnicos) somos mais descartáveis. Tem muito dinheiro no negócio hoje, muitos detalhes. Estamos ganhando salários maiores hoje do que há cinco anos, mas ficamos mais vulneráveis porque os donos estão pouco preocupados se vão demitir um cara e pagar para ele sair. De novo, é o negócio que nós escolhemos e amamos, mas não é a profissão mais estável”, disse Steve Kerr.

Vale ressaltar que antes de Michael Malone, o Memphis Grizzlies demitiu o técnico Taylor Jenkins. O que parecia algo absurdo, a nove jogos do início dos playoffs, o Nuggets o fez na última semana da fase regular. E detalhe: no quarto lugar do Oeste.

Mas Steve Kerr sabe que Michael Malone vinha fazendo um grande trabalho em Denver. Há quase dez anos no cargo, ele conquistou o único título da franquia e sempre esteve na disputa. E o fato de o Nuggets estar no Oeste, uma conferência muito mais acirrada, ainda no quarto lugar, fez tudo ficar ainda mais assustador.

Michael Malone estava no Nuggets desde junho de 2015. Enquanto comandou o time do Colorado, obteve 471 vitórias na fase regular em 798 jogos. Foram seis anos consecutivos nos playoffs, fora 2024/25.

Para ter uma ideia, o três vezes MVP Nikola Jokic, além de Michael Porter e Jamal Murray só tiveram um técnico na NBA: Michael Malone. Aliás, em um dos anos em que Jokic venceu, o treinador foi até a Sérvia para entregar o prêmio pessoalmente. Ou seja, a relação de Malone com seus jogadores sempre foi mais do que a de um técnico.

Em outro episódio, Michael Malone teve de explicar a Murray que ele não seria trocado. Após o armador se machucar, ele perguntou se o time iria o envolver em alguma negociação. Malone disse: “Não, o que você está falando? Você é nosso e vai voltar ainda melhor do que era antes”.

Sem Michael Malone, o Nuggets terá mais três jogos na fase regular para concluir a campanha em 2024/25. Como resultado da demissão, David Adelman será o técnico até o fim da temporada.

