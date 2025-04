Mavs tentou abafar vaias a Nico Harrison em volta de Luka Doncic

Nico Harrison ter trocado Luka Doncic não será perdoado pelos fãs do Dallas Mavericks tão cedo. Na volta do esloveno para a cidade, a torcida vaiou e entoou gritos de “demita Nico”, além de aplaudir cestas de Doncic. E, de acordo com Tim MacMahon, da ESPN, os jogadores da equipe tentaram abafar o caso, que virou notícia. Afinal, não é sempre que a torcida “joga contra” seu time.

Logo aos quatro segundos de jogo, os gritos começaram. Doncic fez 45 pontos, enquanto a torcida não parou com as vaias para Nico Harrison e aplausos para o astro durante a partida.

Anthony Davis, que foi a principal peça no pacote que veio em troca de Doncic, não quis falar sobre o assunto. Depois da partida, o pivô dispensou as perguntas sobre as vaias ao seu dirigente.

Nico Harrison, que não fala desde uma breve declaração em Cleveland na tarde seguinte à troca de Luka Doncic, ainda em fevereiro, também não se pronunciou. O GM ficou em um túnel no meio da quadra durante o jogo e não reagiu a nenhum dos gritos da torcida.

Os jogadores do Mavs fizeram o possível para ignorá-los, mas indicaram não ser tarefa fácil.

“Foi difícil porque eles gritavam quando a gente ia bater lance livre e também gritavam quando eles iam bater”, disse o pivô do Mavericks, Daniel Gafford, à ESPN. “Senti que estavam exagerando um pouco quando a gente estava na linha de lance livre. Mas quem sou eu pra dizer? Eu estava focado em ignorar aquilo mesmo”.

“Os caras estavam comentando isso no banco. Eu só falei: olha, no fim das contas, a troca aconteceu e os torcedores não gostaram. Então, eles ainda estão tentando lidar com isso, claro. Às vezes, a única forma de lidar com algo é se expressando. E foi isso que eles fizeram hoje”.

O pivô Dereck Lively II, que trocou camisas autografadas com Doncic após o jogo, garantiu que os gritos não afetaram o time do Mavs.

“Acho que é só gente tentando pular no mesmo bonde, mas isso não muda nada”, disse Lively à ESPN. “É isso que eles têm agora. Se estão tentando abandonar o barco, vai ser tarde demais quando a gente começar a ter sucesso. Então, o foco é garantir que a gente continue se apoiando. Não importa o que a gente ouça. Não importa o barulho de fora, a gente se apoia um no outro”.

Futuro da equipe

Então, o técnico dos Mavs, Jason Kidd, descartou uma pergunta sobre se a atuação de Luka Doncic gerava arrependimentos, dizendo que seu trabalho é “treinar os jogadores que estão naquele vestiário”.

Assim, Kidd disse que o Mavs está caminhando para uma melhor condição física, com o aumento dos minutos para vários jogadores importantes, incluindo Davis, Lively e Gafford. Ele afirmou que o foco total da equipe é se preparar para enfrentar o Sacramento Kings no jogo de repescagem entre os times que ficaram em nono e décimo no Oeste, um confronto que Dallas ainda tem chance de jogar em casa.

“É só nisso que estamos pensando”, disse Kidd. “A gente entende toda a emoção e a atenção em torno desse jogo, mas o jogo acabou. Não há nada que possamos fazer. Ele não vai voltar a ser um jogador do Mavs. Agora, está no Los Angeles Lakers, então temos que seguir em frente”.

