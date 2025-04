Anthony Edwards: “Sou o melhor jogador da NBA”

O astro Anthony Edwards afirmou que é o melhor jogador da NBA. A fala ousada do ala-armador aconteceu após a vitória do Minnesota Timberwolves diante do Memphis Grizzlies, na última quinta-feira (10). Após marcar 44 pontos e garantir o triunfo, o craque se colocou no topo da liga.

“É isso aí. Eu sou o melhor jogador do mundo”, afirmou Edwards. “Pode ir lá e contar para todas as garotas”.

O desempenho de Edwards de fato o provou como um dos melhores da NBA. Além dos 44 pontos, o ala-armador acertou 13 dos 19 arremessos. Também conseguiu cinco rebotes, três assistências, um roubo de bola e um toco na noite. Assim, o Wolves venceu o Grizzlies por 141 a 125.

O placar final, porém, não mostra como o jogo foi difícil. O time de Minnesota, afinal, foi para o intervalo perdendo por 72 a 67. A partir daí, Anthony Edwards entrou em cena para liderar sua equipe à virada. O astro marcou 18 dos 52 pontos da equipe no terceiro quarto e o jogo mudou.

Após a partida na NBA, Edwards revelou que se inspirou em Michael Jordan para ter essa grande atuação.

“Chris Hines, meu treinador, me disse para desligar a cabeça hoje à noite. Então, tentei fazer isso. Eu sei que as pessoas vão gostar dessa: ele me manda vídeos de Jordan todo dia falando sobre ‘desligar’. Acho que Jordan disse algo do tipo: ‘Por que eu me preocuparia em errar se eu ainda nem arremessei?’. Então, ele sempre me manda essas coisas e eu sou muito grato a ele”, completou o jovem astro.

As falas pós-jogo mostram a confiança de Anthony Edwards desde que ele se tornou jogador da NBA. Mesmo aos 23 anos, o craque do Timberwolves coleciona declarações impactantes, que, somadas às atuações dele, movimentam os fãs da liga.

Desse modo, é comum que Edwards carregue a pressão de futuro rosto da NBA. Em especial, após as aposentadorias de LeBron James e Stephen Curry. O ala-armador, neste caso, concorre com outros jovens talentos, como Jayson Tatum, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander.

Porém, mesmo se considerando o melhor jogador da NBA, Anthony Edwards não deseja essa pressão. Em fevereiro, ele foi questionado se acredita ser o futuro rosto da liga. A resposta dele foi a seguinte:

“Não, na verdade, não. É para isso que a NBA tem Victor Wembanyama. Eu sou capaz de ser esse cara, mas não quero ser. Coloca dessa forma: eu quero ser o cara que só chega, joga, destrói os adversários e vai para casa”, contou Edwards.

