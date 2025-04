LeBron James culpa erros por derrota do Lakers nos playoffs

LeBron James não está satisfeito com o Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA. Apesar de ter marcado 38 pontos, o craque não conseguiu evitar a derrota no jogo 3 para o Minnesota Timberwolves, na última sexta-feira (25). Assim, culpou os erros do elenco para justificar a desvantagem na série.

“Em primeiro lugar, não há espaço para erros nos playoffs“, afirmou James. “Na fase regular, você consegue compensar certas falhas, pode ter uma pequena margem de erro. Nos playoffs, é claro que ninguém vai jogar de maneira perfeita. Porém, quanto mais erros, menor a chance de vencer”.

Os erros, de fato, atrapalharam o Lakers na busca pela vitória nos playoffs. Fora de casa, o time cometeu 17 turnovers e permitiu ao Wolves marcar 28 pontos através das perdas de posse. Assim, o aproveitamento de 42,5% não foi suficiente para evitar o revés por 116 a 104.

LeBron James, porém, apontou mais do que os erros ofensivos para justificar a derrota. Segundo ele, o Lakers também falhou nos arremessos. Apesar da boa taxa do perímetro, o time angelino foi dominado no garrafão.

“O Timberwolves teve 13 tentativas a mais no garrafão do que nós. Isso pode decidir o jogo. Tivemos 78 arremessos, eles tiveram 91. Isso é resultado dos turnovers com a bola viva”, alertou LeBron James.

Além dos erros, LeBron James ainda afirmou que a indisposição de Luka Doncic também atrapalhou o Lakers no jogo 3 dos playoffs. O astro esloveno, afinal, jogou no sacrifício com uma virose estomacal. Assim, marcou somente 20 pontos, enquanto o camisa 23 precisou aumentar seu volume no ataque.

“Com certeza, com a doença do Luka, todo o time foi impactado. Entendemos o que ele traz para o nosso time e o que ele tem feito desde que chegou. Então, é claro que foi um grande golpe para a nossa equipe na partida”, completou James.

Com os problemas citados por LeBron, o Lakers está atrás na série para o Timberwolves. Após a derrota recente, Minnesota abriu 2 a 1 na série e tem uma vantagem confortável na busca pela classificação. Enquanto isso, o time de Los Angeles busca se recuperar no duelo.

O jogo 4 entre Lakers e Timberwolves, pelos playoffs da NBA, acontece neste domingo (27), às 16h30 (horário de Brasília), no Target Center, em Mineápolis.

