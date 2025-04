Dillon Brooks: “Draymond Green é um jogador sujo”

Dillon Brooks e Draymond Green não são os melhores amigos do mundo, e isso é conhecimento comum. Em uma live, em 2023, o jogador do Golden State Warriors tratou de deixar claro que a razão do Memphis Grizzlies, então time de Brooks, não ser campeão, era o jogador canadense. Agora, porém, o ala do Houston Rockets deu o troco, dizendo que Green é sujo.

A alegação veio após um repórter perguntar o que Brooks achava de quem vinha dizendo que Amen Tompson foi sujo no lance que lesionou Jimmy Butler. “O jogador sujo é Draymond, que empurrou ele, que acabou se trombando com Jimmy, que estava no ar. Amen não é um jogador sujo, e ninguém aqui está preocupado com isso”.

Butler, aliás, foi diagnosticado com uma lesão muscular profunda no glúteo, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN. Segundo o jornalista, o veterano é dúvida para o terceiro jogo da série contra o Houston Rockets, neste sábado (26). Mas, para alívio de Golden State, a ressonância magnética não mostrou fratura ou dano estrutural na região pélvica.

A lesão foi logo no começo da partida. Jimmy Butler subiu para pegar um rebote, após erro de Amen Thompson em arremesso. Mas Thompson se enrolou com ele, ainda no ar. O camisa 10 do Warriors caiu e dava sinais claros de dor. Então, ele foi para o lance livre, acertando um de dois. Pouco depois, Butler saiu de quadra, direto para os vestiários, para não voltar mais.

Autor de 25 pontos, sete rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola no primeiro jogo, o ala do Warriors fez apenas três pontos no segundo. Sem sua produção ofensiva, a equipe nunca conseguiu entrar de fato na partida, e o Rockets empatou a série.

O time de Houston, aliás, vem recebendo críticas por ser bastante físico durante a série, em especial na marcação de Stephen Curry. Embora jogadas lesivas ainda não tenham acontecido, para além da de Jimmy Butler, mãos bobas têm escapado por aí.

Jalen Green, autor de 38 pontos no jogo 2, por exemplo, deu uma cotovelada em Draymond Green. O jogador foi punido com uma falta flagrante 1.

Dillon Brooks e o próprio Draymond Green são conhecidos por essa marcação mais física e jogadas que, às vezes, passam do ponto. Agora que a série esquentou, então, podemos ver até mais disso. Assim, a expectativa é de um duelo nervoso neste sábado.

