Jalen Brunson recebe críticas nos playoffs da NBA

Jalen Brunson tem tido grandes atuações nos playoffs da NBA. Com médias de 33,7 pontos, oito assistências e quatro rebotes, ele liderou o New York a duas vitórias em três jogos na série contra o Detroit Pistons. No último duelo, aliás, ele marcou 30 pontos para garantir a vitória apertada por 118 a 116.

Os bons números, porém, não garantem a Brunson só elogios na NBA. Embora tenha médias de um astro, nos playoffs, alguns analistas têm criticado a forma como o armador alcança os números. Isso porque o camisa 11 tem tido a bola nas mãos em quase todas as jogadas, afetando seus companheiros de time.

Desse modo, um olheiro anônimo detonou Jalen Brunson em um artigo publicado na ESPN. Segundo o analista, o astro do Knicks tem forçado jogadas para que possa pontuar.

Publicidade

“A caça de faltas do Jalen e o tempo que ele segura a bola têm realmente pasado para o Knicks nos playoffs. Há um limite para o que se pode fazer. Essa é uma receita para ganhar muitos jogos na temporada regular. Porém, é uma carga enorme para carregar nos playoffs, quando as defesas já se ajustaram. Towns e Anunoby precisam ter um papel maior, e isso é difícil quando Brunson fica com a bola nas mãos durante tanto tempo”, disparou o olheiro.

Jalen Brunson, de fato, tem buscado situações individuais nos playoffs da NBA. Em três jogos, por exemplo, ele teve média de 11,3 tentativas de lances livres, sendo a segunda maior marca da pós-temporada. Além disso, acertou 9,3 desses arremessos, sendo o líder da liga no quesito.

Publicidade

Leia mais!

O estilo de jogo do armador, no entanto, tem afetado as médias de outro astro do Knicks. Enquanto Brunson elevou seus números da fase regular para os playoffs, o pivô Karl-Anthony Towns registrou queda no volume ofensivo. Em 2024/25, ele teve 24,4 pontos por jogo, contra 21,3 na série contra o Pistons.

A queda de volume de Towns, aliás, ficou evidente no Jogo 2 da série de playoffs da NBA. No último quarto, o pivô não tentou sequer um arremesso, enquanto registrou somente dois rebotes e um toco. Jalen Brunson, por sua vez, tentou oito de 19 arremessos do Knicks. No fim, o Pistons levou a melhor.

Publicidade

Após o jogo, Towns justificou que apenas seguiu o plano do Knicks.

“Eu estava apenas tentando deixar o jogo acontecer de forma natural. Como eu disse, apenas executei o que conversamos. Conseguimos ótimos arremessos e boas chances. Então, você aceita isso, em especial, quuando lutamos para voltar no jogo”, disse Towns.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA