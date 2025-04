Magic seria destino para receber Damian Lillard em troca

Mesmo no meio dos playoffs da NBA, os rumores de negociações não param. E um rumor de troca recente ligaria Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, ao Orlando Magic. De acordo com as casas de aposta norte-americanas, a equipe de Paolo Banchero seria a favorita para ser o próximo destino do armador, seguida de Miami Heat, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers.

A possibilidade da saída de Lillard de Milwaukee cresceu nas últimas semanas. Isso porque o time não tem sido muito animador, já que perdeu os dois primeiros jogos da série contra o Indiana Pacers. Embora as coisas possam mudar e favorecer o Bucks, um título parece fora de questão. O próprio armador tem questões de saúde a tratar, com um coágulo sanguíneo na panturrilha, por exemplo.

Além disso, os jogadores de suporte do time não vão bem. Taurean Prince e Kyle Kuzma não parecem confiáveis, e o caso de Brook Lopez é parecido. Dessa forma, uma reconstrução do Bucks passou a ser possibilidade, caso Giannis Antetokounmpo peça, enfim, para ser trocado.

Publicidade

Nesse caso, o camisa 0 também se tornaria disponível no mercado, já que a diretoria provavelmente pensaria em começar do zero. O Magic, então, seria um dos candidatos a uma troca por Damian Lillard justamente por precisar de um armador como ele. Ou seja, alguém que consiga tanto pontuar quanto distribuir o jogo.

Leia mais!

Na temporada regular, o armador do Bucks teve médias de 24,9 pontos e 7,1 assistências. Além de sua boa produção em quadra, a experiência de 13 temporadas também seria um aditivo ao Magic. Afinal, a equipe da Flórida ainda é bastante jovem, com seus principais jogadores, Paolo Banchero e Franz Wagner, tendo menos de 24 anos.

Publicidade

Para facilitar a troca por Damian Lillard, o Magic ainda tem as escolhas de Draft dos próximos anos. Assim, caso o Bucks de fato pense em reconstruir, seria uma boa opção para conseguir ativos e dar início ao Tank.

É claro, porém, que tudo isso não passar de um rumor. Assim, uma virada de Milwaukee nos playoffs pode mudar tudo, fazendo com que Lillard fique na equipe.

O armador 34 anos perdeu a reta final da temporada do Bucks devido a uma trombose na panturrilha. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a recuperação do veterano foi impressionante, dada a gravidade da condição. No entanto, Lillard não foi bem em seu primeiro jogo de volta. Foram apenas 14 pontos, convertendo quatro de 13 arremessos, no jogo 2 da série contra o Pacers.

Publicidade

Por fim, vale dizer que Lillard vai receber US$54,1 milhões em salários na próxima campanha. Além disso, o armador pode ser tornar agente livre em 2026, já que tem a opção de deixar o último ano de vínculo para testar o mercado.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA