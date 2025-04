Anthony Edwards lidera virada do Timberwolves sobre Lakers

O craque Anthony Edwards brilhou no Jogo 4 da série entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Decisivo no último quarto, o camisa 5 marcou 43 pontos para liderar a vitória do time da casa por 116 a 113, neste domingo (27). Assim, o Wolves abriu 3 a 1 na série contra a equipe angelina.

O duelo entre Lakers e Timberwolves começou equilibrado. Pelo time da casa, Julius Randle marcou os sete primeiros pontos e liderava uma vantagem parcial de Minnesota. LeBron James, porém, reagiu com uma cesta de três para forçar a virada e um tempo técnico do Wolves. A pausa não teve o efeito esperado e colocou Luka Doncic no jogo. Assim, com 11 pontos do esloveno no período, a equipe angelina terminou vencendo por 32 a 28.

O fim do primeiro quarto ditou o início do segundo. Desse modo, o Lakers controlou a frente em relação ao Timberwolves por quase todo o período. Até os quatro minutos, LeBron havia marcado 10 pontos, o que abriu oito pontos de vantagem para o time de Los Angeles.

Anthony Edwards, porém, deu início à reação do Timberwolves contra o Lakers. Nos quatro minutos finais, o craque marcou dez pontos e garantiu a virada com um lance livre. No fim, Rui Hachimura ainda conseguiu empatar, mas uma cesta de três de Randle a dois segundos deixou o time da casa vencendo por 61 58.

Na volta dos vestiários, o Timberwolves não conseguiu dar sequência ao bom momento. Com a boa defesa do Lakers, o time da casa ficou os cinco primeiros minutos do terceiro quarto sem marcar. Desse modo, Los Angeles aproveitou para retomar a liderança, com cestas de Doncic, Austin Reaves e Hachimura.

O Lakers, assim, abriu 11 pontos de vantagem sobre o Timberwolves. Após isso, Edwards abriu o placar no período para Minnesota e recolocou o time no jogo. Aos três minutos, uma bandeja do camisa 5, seguida de um turnover de Doncic e uma cesta de Naz Reid forçou um tempo técnico de JJ Redick (80 x 76 para Los Angeles).

A pausa do Lakers esfriou o Timberwolves e permitiu que ampliasse mais uma vez a frente. A um minuto do fim, assim, uma bandeja de Austin Reaves deixou Los Angeles com dez pontos de vantagem. O Wolves ainda teve a chance de reduzir a diferença, mas uma falta flagrante de Rudy Gobert deu dois lances livres para LeBron e posse ao adversário. No fim, o camisa 23 acertou os arremessos e Reaves marcou uma bandeja para encerrar o quarto em 94 a 84.

Último quarto

Por fim, o último quarto ficou marcado por um início ruim de Lakers e Timberwolves. Após boas atuações ofensivas, os times não conseguiram manter o ritmo na primeira metade do período final. O Wolves, porém, conseguiu reagir com um jogo mais coletivo, enquanto Los Angeles dependeu de Doncic, que marcou sete dos primeiros dez pontos do time.

Com o Timberwolves melhor, Naz Reid marcou uma cesta de média distância e um arremesso de três pontos seguidos para deixar o placar em 104 x 102 para o Lakers. Desse modo, JJ Redick pediu um tempo técnico para esfriar o adversário. No entanto, o efeito não foi o esperado, com Doncic errando o primeiro arremesso pós-pausa.

No ataque seguinte, Edwards errou um arremesso de três, mas sofreu uma falta de Luka Doncic. Assim, após acertar os três lances livres, o astro virou a favor de Minnesota (105 x 104). A resposta veio logo depois, com Hachimura retomando a frente com uma cesta do perímetro.

O momento do Timberwolves, ainda assim, era melhor. Nos lances seguintes, o time da casa defendeu melhor e abriu frente com cestas de Naz Reid e Donte DiVincenzo (111 x 107).

O Lakers logo depois respondeu, com uma cesta de três de Reaves e um toco de LeBron, que garantiu mais três pontos do perímetro, desta vez de Dorian Finney-Smith (113 x 111 para Los Angeles).

Último minuto

Nos segundos finais, o Wolves retomou a liderança e teve a chance de ‘matar’ o jogo após um roubo de Jaden McDaniels. No lance final, Anthony Edwards sofreu uma falta de LeBron, acertou dois lances livres e deu ao Timberwolves a vitória sobre o Lakers.

Assim, com grande atuação de Anthony Edwards, o Timberwolves abriu 3 a 1 na série contra o Lakers. Os times retornam à quadra na quarta-feira (30), às 23h (horário de Brasília), na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

(1) Los Angeles Lakers 113 x 116 Minnesota Timberwolves (3)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 38 1 2 1 1 LeBron James 27 12 8 3 3 Rui Hachimura 23 5 1 0 0 Austin Reaves 17 4 1 2 1 Dorian Finney-Smith 6 8 6 0 1

Três pontos: 19-47; Hachimura: 5-10

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 43 9 6 0 1 Julius Randle 25 7 3 1 0 Jaden McDaniels 16 11 3 1 0 Naz Reid 12 4 2 0 0 Donte DiVincenzo 8 2 2 5 0

Três pontos: 14-36; Edwards: 5-10

