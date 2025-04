Cade Cunningham fala de marca histórica do Pistons nos playoffs

Cade Cunningham está tendo sua primeira série de playoffs na vida, e vem liderando o Detroit Pistons nas partidas contra o New York Knicks. Na última segunda-feira (22), aliás, o time venceu o primeiro jogo de pós-temporada desde 2008, totalizando 17 anos sem uma vitória.

Detroit era o time da NBA que há mais tempo estava sem vencer um jogo de playoffs. Cade foi o grande destaque, com 33 pontos e 12 rebotes, com lances livres cruciais no fim. O jogador falou sobre a vitória e o que isso significa para a franquia. “É uma sensação incrível”, disse. “É algo que a cidade esperava há muito tempo”.

A última vitória havia sido em 26 de maio de 2008, contra o Boston Celtics, nas finais da Conferência Leste. O Pistons, contudo, perdeu a série, e iniciou uma sequência péssima para a franquia.

Foram três séries jogadas entre 2008 e 2025 – uma em 2009, outra em 2016 e a última em 2019. Todas, porém, foram derrotas por quatro a zero, resultando em 12 derrotas seguidas durante esses anos, e 13 com a derrota para o Knicks no jogo 1.

No entanto, o técnico do Pistons, J.B. Bickerstaff, não quer que a vitória seja o foco principal do desempenho da equipe nos playoffs.

“Temos objetivos maiores aqui”, afirmou Bickerstaff. “No entanto, achei que eles fizeram um ótimo trabalho em se manter no presente e fazer o que precisava ser feito”.

Assim, o Pistons dominou desde o início, abrindo uma vantagem de 15 pontos no terceiro quarto. Dennis Schroder contribuiu com 20 pontos vindo do banco, incluindo uma bola de três crucial no último quarto para conter a reação dos Knicks. Ademais, Tobias Harris somou 15 pontos e 13 rebotes. A defesa de Detroit limitou Nova York a 42% de aproveitamento nos arremessos e forçou 14 turnovers, convertidos em 19 pontos. O grande destaque, é claro, foi Cade Cunningham, e ele deve seguir lidrando o Pistons no resto dos playoffs.

Jalen Brunson, do Knicks, liderou a partida com 37 pontos, mas o restante da equipe teve dificuldades. Isso porque Mikal Bridges (19 pontos) e OG Anunoby (10 pontos) combinaram para apenas 8 acertos em 24 arremessos.

O Knicks, embora muito favorito nas casas de apostas, não vem mostrando seu melhor jogo. Afinal, mesmo na primeira partida, em que a equipe venceu, as sensações foram mistas. Detroit liderou até o último quarto, quando desligou e tomou 21 pontos seguidos. No segundo jogo, porém, isso não aconteceu, e New York perdeu.

Agora a série volta para a casa do Pistons, com a chance de vencer dois jogos seguidos e voltar para New York com a vantagem. O próximo jogo será na quinta (24).

