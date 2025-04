Tyrese Haliburton decide e Pacers elimina Bucks

Foi na emoção! Com uma bandeja decisiva de Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers eliminou o Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA. Após ficar atrás durante quase todo o jogo, o time conseguiu forçar uma prorrogação e venceu por 119 a 118, na noite desta quarta-feira (29).

O lance decisivo de Haliburton atrapalhou uma atuação histórica de Giannis Antetokounmpo. Em busca de dar sobrevida ao Bucks, o grego marcou um triplo-duplo, com 30 pontos, 20 rebotes e 13 assistências. Porém, os 17 erros de ataque atrapalharam a vitória de Milwaukee.

O jogo

Atrás na série, o Bucks começou com tudo no primeiro quarto diante do Pacers. Com uma boa defesa, o time de Wisconsin conseguiu conter o ataque de Indiana. Assim, os 13 primeiros pontos vieram de Milwaukee, sendo sete deles de Giannis Antetokounmpo. Somente aos sete minutos, Myles Turner abriu o placar para o time da casa com uma cesta de três.

A partir daí, o Bucks apenas controlou a vantagem, enquanto o Pacers acumulou erros de três pontos ao tentar se aproximar. Nos segundos finais, Kyle Kuzma acertou uma cesta de média distância e Jericho Sims fez uma enterrada que garantiu a liderança parcial de Milwaukee no primeiro quarto por 30 a 13.

No segundo período, o Pacers tentou reagir sobre o Bucks nos primeiros minutos. Desse modo, reduziu a diferença para 12 pontos com uma cesta de TJ McConnell aos nove. Porém, Gary Trent Jr. respondeu, seguido de mais cinco pontos do ataque de Milwaukee. Assim, o técnico Rick Carlisle pediu um tempo.

A pausa fez bem ao time de Indiana na busca pela virada. A partir da metade do período, o quinteto titular começou a pontuar e reduziu a diferença no placar. No fim, com um arremesso de média distância de Aaron Nesmith, o time da casa encostou: 47 a 41.

Na volta do intervalo, o Bucks buscou conter a reação do Pacers e começou com quatro pontos no período. Porém, os titulares de Indiana seguiram pontuando e deixaram a diferença em dois pontos com uma cesta de três de Andrew Nembhard. No lance seguinte, Giannis Antetokounmpo errou dois lances livres e Nembhard acertou novamente dos três, colocando Indiana na liderança: 52 a 51.

A virada forçou um pedido de tempo do Bucks. Depois disso, os times passaram a trocar a liderança até o início da segunda metade do quarto, quando Milwaukee recuperou o controle. A vantagem, porém, durou até o último minuto, quando TJ McConnell empatou com um arremesso sob boa marcação.

Na sequência, Bobby Portis errou uma cesta para o Bucks e Obi Toppin desperdiçou a chance da virada ao cometer um erro de ataque. Milwaukee, então, parou o jogo para desenhar as jogadas finais. Mas, na volta, Kevin Porter perdeu a bola e McConnell acertou uma bandeja para virar. No fim, o Bucks empatou com dois lances livres.

Último quarto

Apesar do empate, o momento era do Pacers. O time tomou a liderança logo de cara com uma cesta de Nesmith e ampliou com outra de McConnell. Em seguida, Antetokounmpo marcou oito pontos e deu um passe para Trent Jr. converter de três, virando o placar para 89 a 87 aos sete minutos.

No lance seguinte, Nembhard errou de três e Portis ampliou a vantagem com uma cesta de dois. Na sequência, Pascal Siakam marcou de média distância e forçou um tempo técnico de Milwaukee.

A parada, porém, não surtiu efeito. Siakam seguiu em bom momento e marcou quatro pontos seguidos. Depois, Haliburton roubou a bola de Antetokounmpo e passou para Nesmith marcar em uma bandeja, virando novamente para o Pacers.

A nova virada recolocou Giannis em destaque. Primeiro, ele empatou com um lance livre. Depois, pegou três rebotes importantes, sendo o último deles seguido de uma cesta de três de AJ Green, que abriu quatro pontos de vantagem para Milwaukee.

Já no minuto final, Antetokounmpo sofreu uma falta após uma cesta do Pacers. Após errar o arremesso extra, cometeu uma infração em Haliburton, que converteu os dois lances livres. No lance seguinte, o armador ainda enterrou em um contra-ataque para empatar mais uma vez.

Na última posse, Giannis teve a bola do jogo, mas errou o arremesso. Assim, o duelo foi para a prorrogação.

Prorrogação

No tempo extra, Tyrese Haliburton manteve o bom ritmo do quarto anterior entre Bucks e Pacers. Começou com uma cesta de três para recolocar Indiana na liderança. Ainda assim, Gary Trent Jr. respondeu com duas bolas seguidas do perímetro.

Depois, os dois times erraram ataques consecutivos, até que Antetokounmpo pegou um rebote e passou para Trent Jr., que acertou mais uma de três. O ala-armador ainda converteu outra, também com assistência do grego, após uma tentativa de reação de Nesmith.

Nos segundos finais, Antetokounmpo marcou mais uma bandeja, e Milwaukee parecia próximo da vitória com seis pontos de vantagem. Porém, o Pacers melhorou após um tempo técnico e marcou cinco pontos seguidos.

Com 17 segundos restantes, Trent Jr. cometeu um turnover e Tyrese Haliburton deu a vitória ao Pacers sobre o Bucks com uma bandeja decisiva sob a marcação de Antetokounmpo.

(1) Mlwaukee Bucks 118 x 119 Indiana Pacers (4)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Gary Trent Jr. 33 5 2 5 0 Giannis Antetokounmpo 30 20 13 2 2 AJ Green 19 4 1 0 1 Bobby Portis 14 10 2 1 0 Kevin Porter Jr. 11 3 7 1 0

Três pontos: 19-40; Trent Jr: 8-17

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 26 5 9 3 3 Myles Turner 21 9 0 0 0 Aaron Nesmith 19 12 3 0 0 TJ McConnell 18 3 3 0 0 Andrew Nembhard 15 6 6 3 1

Três pontos: 12-36: Turner: 3-6

