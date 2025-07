Agora no Pelicans, Kevon Looney se despede do Warriors

Após dez temporadas no Golden State Warriors, Kevon Looney será jogador do New Orleans Pelicans. O pivô assinou contrato com o time da Lousiana por dois anos no valor de US$16 milhões na agência livre da NBA de 2025. Então, o jogador parte para uma nova etapa da carreira, pela primeira vez longe de San Francisco.

Em clima de despedida, Looney deixou uma mensagem ao Warriors em carta ao The Players Tribune. O pivô, assim, não mediu palavras ao time que o deu uma chance na NBA há dez anos e o moldou como atleta na NBA.

“Como você se despede de um lugar que te criou? Um lugar que te viu passar de menino a homem? Tenho tanto a agradecer e valorizar nos últimos 10 anos. Esse lugar, de verdade, mudou minha vida para sempre. De certa forma, sinto que estive na Bay Area por tanto tempo. Então, percebo que era o homem mais sortudo do mundo”, disse Kevon Looney.

Ele chegou ao Warriors em 2015. O time era o atual campeão da NBA. De cara, assim, ele chegou em uma equipe onde já poderia sonhar com grandes conquistas. E assim. Logo no primeiro ano, Kevon Looney ajudou a franquia a chegar às finais de 2016, quando perderam para o Cleveland Cavaliers. Depois, ganhou dois títulos entre 2017 e 2018, além de outro em 2022.

Ao lado de Stephen Curry e Draymond Green, Looney acompanhou lendas na NBA. Então, também agradeceu aos ídolos durante a mensagem ao The Players Tribune.

“Curry e Green têm sido como irmãos mais velhos para mim nos últimos dez anos. Eles me mostraram o caminho, me guiaram, me ajudaram a amadurecer”, disse Kevon Looney. “Confiei muito neles durante meu tempo no Warriors. Em especial, quando cheguei na liga, precisava daquela ajuda, daquela sabedoria e daquela amizade”.

Kevon Looney ainda confessou que Curry e Green foram os primeiros a saber que ele deixaria o Warriors rumo ao Pelicans.

“Eu não sou de chorar muito. Porém, ligar para contar que estava indo para outro lugar foi bem emocional para mim. Foi como, sei lá, aquelas conversas no coração”, seguiu Kevon Looney.

Por fim, Looney revelou qual será a melhor lembrança dele dos tempos de Warriors: o título de 2022. Já um veterano, ele foi peça importante daquela campanha, na qual Golden State sequer era cotado como favorito. Portanto, uma conquista memorável para o elenco e também para quem viveu 10 anos ligado ao time.

“Em quadra, no fim das contas, tenho quase certeza de que a campanha do título em 2022 vai ser a temporada que mais vou lembrar na minha carreira na NBA”, continuou Looney. “Joguei os 82 jogos. Sem folgas. Comecei em 80. E agora estava fazendo isso como um dos caras em quem realmente se confiava. Estava Mantendo as jogadas vivas sempre que podia. Brigando e lutando por uma chance extra em cada posse. Então, esse é o meu legado de 2022″.

