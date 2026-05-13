DeMar DeRozan: “Todo jogador sem título da NBA é diminuído”

DeMar DeRozan, certamente, é um jogador da NBA de sucesso. Já foi seis vezes all-star, entrou em um dos times ideais em três temporadas e até ganhou uma medalha de ouro olímpica. Além disso, o ala-armador pode se tornar um dos dez maiores pontuadores da história da liga. Mas também caminha para não conquistar um anel de campeão. E ele sabe que isso tem a chance de ofuscar tudo quando discutirem a sua carreira.

“Eu sinto que todo jogador que tem algum tipo de sucesso, mas não consegue um título é diminuído. E é fácil descredibilizar os atletas hoje porque todos ‘gritam’ a sua opinião. Lembro que, quando era criança, acabava a partida e você só ouvia falar do jogador no dia seguinte. No entanto, agora, qualquer um com um microfone nas redes acha que é um jornalista”, lamentou o astro, no podcast da família Ball.

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A questão do título da NBA tem um significado ainda mais forte para DeMar DeRozan por causa dos rumos de sua carreira. Ele jogou nove anos pelo Toronto Raptors e virou um ídolo da franquia, mas foi embora pouco antes do time ser campeão pela única vez. Mais do que isso, a sua troca foi quem trouxe a peça fundamental para a conquista: o craque Kawhi Leonard.

“É muito fácil falar que alguém não consegue passar da primeira e segunda rodada dos playoffs, por exemplo. Mas o que as pessoas não entendem é que ser campeão é bem duro. É difícil demais. Tudo tem que dar certo e ser perfeito. Quem é você, então, para sentar-se aqui e subestimar, menosprezar um jogador? Falar é muito fácil, no fim das contas”, disparou o titular do Sacramento Kings.

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Virada de chave

Deixar o Raptors na temporada do título para atuar pelo San Antonio Spurs, de certa forma, é algo que DeRozan lamenta. Mas também lhe trouxe uma nova perspectiva na carreira. Tudo mudou em seu basquete assim que conheceu e passou a trabalhar com o técnico Gregg Popovich. Ele ainda lembra com muita reverência como o veterano foi um divisor de águas em sua vida como jogador.

“Eu cheguei a San Antonio com a minha mente convicta de que precisava arremessar umas 30 bolas por jogo. Esse era o meu objetivo, em síntese. Então, quando conheci Gregg Popovich, ele me ensinou como potencializar os meus colegas para deixar a minha vida mais fácil. Em particular, no fim dos jogos. E tudo ficou mais fácil mesmo”, contou o atleta de 36 anos.

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Analistas e torcedores reconhecem como DeRozan avançou como um criador de jogadas para outros a partir da passagem pelo Spurs. Não foi por acaso, certamente. “Depois do meu primeiro treino em San Antonio, Gregg veio até mim para avisar que seria o novo armador. Nunca tinha feito essa função, então foi estranho. Mas abriu a minha mente. Passei a ver o jogo de uma forma bem diferente desde então”, relembrou.

O mais diminuído?

Houve um tempo em que DeMar DeRozan foi um jogador que recebeu críticas pesadas dos torcedores da NBA. Isso foi duro para o veterano porque ele não esconde que tem problemas de saúde mental e já lidou com a depressão durante a carreira. Ele prefere não eleger quem é o atleta que tem o legado mais menosprezado e diminuído na liga. Mas garante que há vários que são tratados de forma injusta nesta questão.

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“Eu acho que isso muda muito, pois, a cada ano, é alguém diferente que vira o alvo de todo mundo. Por isso, para mim, é muito difícil escolher só um colega que receba mais esse tipo de desrespeito. O fato é que os jogadores da NBA dão tudo de si para tentar chegar a um título, entende? Então, isso não é justo com nenhum deles”, finalizou o futuro candidato ao Hall da Fama.