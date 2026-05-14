Com polêmica, James Harden brilha e Cavaliers bate Pistons

Em jogo polêmico e dramático, James Harden comandou uma enorme vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Detroit Pistons no jogo 5. O duelo foi marcado pela alternância de poder que fez a partida se tornar a melhor dessa série até aqui. Harden foi o melhor em quadra, superando um jogo incrível de Cade Cunningham do outro lado, mas que não foi o suficiente para vencer. Agora, Cleveland lidera por 3 a 2 e detém a vantagem do mando de quadra.

James Harden atingiu uma marca histórica que diz muito sobre sua carreira. É o primeiro jogador da história da NBA a marcar 30 pontos por seis times diferentes nos playoffs. Além da pontuação, teve jogadas vencedoras na reta final, com um toco e um rebote ofensivo decisivo que praticamente definiu a partida.

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A polêmica ficou por conta de um lance no último segundo do quarto período. Donovan Mitchell tentou o último arremesso para vencer o jogo. Porém, Ausar Thompson defendeu muito bem e conseguiu um roubo de bola. Quando a bola ia saindo, Thompson tentou pega-la outra vez e sofreu um contato de Jarrett Allen. O juiz Tony Brothers não marcou o contato.

Assim, o Cleveland Cavaliers consegue sua primeira vitória fora de casa nos playoffs da NBA de 2026. O time está invicto em Ohio, mas não tinha conseguido nenhum triunfo como visitante. Após cinco derrotas, a equipe enfim venceu. Agora só precisa confirmar seu bom retrospecto em casa para fechar a série e garantir o duelo com o New York Knicks.

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O Detroit Pistons tentará impedir isso. Mais uma vez, apesar dos 39 pontos de Cade Cunningham, Jalen Duren foi muito mal e o ataque derreteu na reta final. O jogo 6 é na sexta-feira (15).

Escalações

Duncan Robinson, titular ao longo de toda a temporada e playoffs por Detroit, foi baixa para o jogo 5. O arremessador teve dores nas costas. Por outro lado, Kevin Huerter retornou e enfim estreou na série contra Cleveland.

J.B Bickerstaff escolheu Daniss Jenkins como titular na vaga de Robinson. De resto, manteve os outros quatro titulares com: Cade Cunningham, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

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Enquanto isso, Cleveland seguiu sem problemas de contusão e Kenny Atkinson manteve o mesmo quinteto titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Destaques

Um primeiro tempo que começou caótico. Acima de tudo, muito brigado. Para se ter uma noção, nos primeiros seis minutos, Detroit e Cleveland combinaram mais turnovers (9) do que cestas (6). Ao longo da partida isso foi se dissipando.

O time da casa contou com um Cade Cunningham inspirado. O armador conseguiu encontrar confrontos mais favoráveis, sobretudo nos minutos em que Dean Wade não estava na quadra. Enfrentando Max Strus, um defensor mais baixo, o astro teve grande volume e enorme primeiro tempo. Anotou 20 pontos nos primeiros 24 minutos, o que já era mais do que em todo o jogo 4.

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Por outro lado, James Harden e Donovan Mitchell não conseguiam punir as dobras e ajudas de Detroit. Os dois cometeram muitos turnovers ou fizeram passes ruins que viraram erros de companheiros. Um grande trabalho nesse departamento para Ausar Thompson, mas também de Cunninhgam e de Daniss Jenkins.

Outro que se destacou foi Tobias Harris, que errou seus seis primeiros arremessos, mas depois acertou os últimos cinco que tentou antes do intervalo.

Apesar de não ir bem para gerar jogo, Harden e Mitchell tiveram seus momentos. Além disso, o ataque de meia quadra do time visitante era mais potente, mesmo com os erros. Max Strus teve quatro bolas de três bem construídas. Vale destacar que Dennis Schroder teve bons minutos, o que compensou um pouco os erros da dupla.

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Detroit fez 27 de seus 60 pontos através de turnovers de Cleveland ou rebotes ofensivos. Assim, foi para o intervalo vencendo por oito.

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No terceiro quarto, os processos ofensivos de Cleveland foram muito melhores do que no começo do jogo. A capacidade de criar dobras, puni-las e envolver os pivôs em mais jogadas com a bola nas mãos, fez a diferença. Assim, muitos bons arremessos de três pontos foram criados, para nomes como Max Strus e Sam Merrill. Além disso, James Harden e Evan Mobley comandaram com algumas grandes jogadas.

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É justo dizer que a melhora ofensiva do time visitante também ajudou a limitar Detroit. Menor acesso a transição, mais ações de meia quadra e um time que ficou bastante dependente da criação de arremessos dos portadores da bola. Cade Cunningham se manteve em ritmo, Daniss Jenkins conseguiu uma ou outra cesta também. Mas o time da casa só produziu 20 pontos no terceiro período e entrou no último perdendo por quatro.

No último quarto, porém, outra vez o jogo se inverteu. Aliás, em uma receita conhecida. J.B Bickerstaff deu minutos a Paul Reed. Outra vez, o pivô reserva teve melhores minutos que o titular All-NBA Jalen Duren. Rebotes ofensivos, proteção de aro com tocos e até algum ataque. Novamente, a defesa gerou ataque com mais erros bobos de Cleveland e um grande último período de Ausar Thompson.

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Final com polêmica, prorrogação e vitória de Cleveland

O jogo mudou a ponto de Detroit liderar por sete pontos há três minutos do fim. Donovan Mitchell, sobretudo, ia muito mal. Mas quando o jogo parecia perdido, Evan Mobley apareceu. Uma bola de três clutch e um rebote ofensivo decisivo, além de um toco em Cade Cunningham.

No fim, os dois times tiveram a chance de vencer. Uma posse confusa levou a um Caris LeVert que não conseguiu arremessar antes dos 24 segundos. Do outro lado, Ausar Thompson roubou a bola de Donovan Mitchell. O contato polêmico entre o ala e o pivô Jarrett Allen acontece, mas nada é marcado.

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Na prorrogação, controle geral do Cleveland Cavaliers de James Harden sobre o Detroit Pistons. Além de Harden e Mobley, Donovan Mitchell enfim acordou. Uma sequência com uma bola de três e uma bandeja se aproveitando de um roubo de bola de Max Strus, praticamente definiu a partida.

Detroit ainda teve suas chances, sobretudo com Cade Cunningham e Paul Reed voltando a acertar arremessos importantes. A vantagem até chegou a cair para dois pontos.

Mas no fim, James Harden decidiu Cavaliers x Pistons. Em um jogo que entrou no território de faltas propositais de Detroit para parar o relógio, o armador foi para a linha de lance livre. Acertou só um, o que dava uma vantagem de três pontos para o time visitante. Mas pegou o próprio rebote ofensivo, e foi outra vez a linha. Isso definiu o jogo e a vantagem de Cleveland.

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(4) Cleveland Cavaliers 117 x 113 Detroit Pistons (1)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 30 8 6 1 3 Donovan Mitchell 21 4 3 0 0 Max Strus 20 8 1 1 1 Evan Mobley 19 8 8 1 3 Jarrett Allen 16 10 1 1 2

Três pontos: 14/35 (40%) / Strus: 6/8

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 39 7 9 2 0 Daniss Jenkins 19 2 3 1 2 Tobias Harris 13 6 3 1 1 Paul Reed 10 8 1 0 2 Ausar Thompson 6 7 5 4 3

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Cunningham: 6/10

Cavaliers 3-2