Heat venceu só quatro jogos desde troca de Andrew Wiggins

O Miami Heat tem sofrido desde a troca por Andrew Wiggins na NBA. Em 19 jogos após receber o ex-jogador do Golden State Warriors, o time venceu somente quatro. Além disso, na noite de sábado (17), a equipe conheceu sua sétima derrota seguida e se afundou ainda mais na disputa pelos playoffs.

Desde a troca, Wiggins tem bons números com a camisa 22 de Miami, com médias de 18.3 pontos e 4.2 rebotes. A falta de entrosamento com os novos colegas, porém, é evidente. Após a derrota para o Memphis Grizzlies, ainda assim, ele manteve a confiança de que o elenco vai superar a má fase.

“É o time inteiro atrás de uma recuperação de forma coletiva. Quando conseguimos resolver isso e superar essa barreira, estaremos no caminho certo. Ainda temos um bom espírito, uma boa energia ao redor do elenco. Todos queremos o mesmo que é vencer, ver algo positivo no resultado desses jogadores”, afirmou Wiggins.

Enquanto Wiggins mantém confiança, a derrota para o Grizzlies evidenciou um Heat com dificuldades. O placar, 125 a 91, é uma amostra disso. O time tentou 37 arremessos de três pontos, mas acertou só nove (24.3%). No geral, o aproveitamento foi inferior a 40%. Além disso, o time foi superado em 51 a 37 nos rebotes.

O técnico Erik Spoelstra, desse modo, evitou o tom de Andrew Wiggins ao chamar o revés de “humilhante”. De acordo com ele, a equipe da Flórida não tem tido um padrão de jogo em suas atuações. Como exemplo ele trouxe a derrota o Boston Celtics, onde o elenco buscou o resultado até o fim.

“Nós perdemos nosso espírito competitivo no segundo tempo. Muito já foi dito no vestiário, mas tempos um padrão de como esperamos jogar. Hoje, não tivemos esse modelo. Quando atingimos, não significa que será uma vitória, mas contra o Celtics nós tivemos um nível competitivo. Hoje, não”, disse o treinador.

O técnico, ainda assim, acha que o Heat pode dar a volta por cima após a troca por Andrew Wiggins. Então, com o ala cada vez mais adaptado, existe a chance de que o elenco acerte o padrão de jogo esperado. Desse modo, atrás de uma reação rumo aos playoffs de 2025.

“Nós focamos no processo. Isso é dito com frequência e pode soar como clichê, mas neste momento não há verdade mais forte. Temos um método para construir os hábitos necessários. Os veteranos sabem que as derrotas são humilhantes e estamos lidando com uma realidade difícil. Mas todos nós queremos encontrar um modo de vencer”, finalizou Spoesltra.

