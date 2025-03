Ídolo do Kings, Mike Bibby será técnico universitário

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ídolo do Sacramento Kings, Mike Bibby, vai assumir o cargo de técnico da Universidade de Sacramento State. O anúncio foi feito na segunda-feira (24). Ex-armador, ele passou 14 temporadas na NBA, sendo sete pela franquia da Califórnia. Além disso, foi selecionado como segunda escolha do Draft de 1998 pelo Vancouver Grizzlies.

“Estou em êxtase em anunciar Mike Bibby como o novo treinador principal do basquete masculino. Ele recrutará atletas talentosos e desenvolverá uma cultura de equipe que incorpore o sucesso dentro e fora da quadra. Estou convencido de que Mike colocará cada grama de sua energia no Sacramento State. Eu não poderia estar mais animado sobre o futuro do nosso programa”, disse o diretor Mark Orr.

Da mesma forma, Mike Bibby, ídolo do Kings, também se mostrou animado para assumir o cargo de técnico em Sacramento.

“Desde 2001, Sacramento tem sido como um lar para mim. As pessoas, os fãs e a paixão que eles têm pela cidade e seus times são inigualáveis. Sempre senti essa paixão e sempre serei grato por como fui acolhido. Em Sacramento State não será diferente. Vamos construir, vamos desenvolver e vamos vencer”, declarou o ex-jogador.

Antes de chegar à NBA, ele foi campeão universitário por Arizona em 1997. Já na liga principal, após três anos pelo time canadense, foi para o Kings em 2001. Ele ficou em Sacramento até a temporada 2007/08. Portanto, foi o time que mais tempo defendeu, com sete anos ao todo. Enquanto isso, Bibby também teve passagens curtas pelo Atlanta Hawks, Washington Wizards, Miami Heat e New York Knicks antes de se aposentar em 2012.

Mas seu melhor período na NBA foi com o Kings entre 2001 a 2008. Neste período, aliás, levou o time às finais da Conferência Oeste, além de duas idas às semifinais. Ao todo, disputou mais de mil partidas na NBA. Como resultado, terminou sua carreira de 14 anos com médias de 14.7 pontos, 3.1 rebotes e 5.5 assistências.

Com o acerto, o trabalho em Sacramento State será o primeiro de Mike Bibby como técnico principal a nível universitário. No entanto, tem experiência no ensino médio. Isso porque ganhou cinco títulos estaduais trabalhando na Shadow Mountain High School em Phoenix, onde jogou e ganhou um título estadual.

