Ex-colega, Jalen Williams fala sobre Josh Giddey

Jalen Williams está feliz pelo ex-companheiro Josh Giddey. Um dos craques do Oklahoam City Thunder, o ala reagiu ao bom momento do armador australiano no Chicago Bulls. Em especial, após o arremesso que deu a vitória da equipe de Illinois diante do Los Angeles Lakers, na última quinta-feira (27).

Williams revelou que viu o arremesso de Giddey após uma partida na NBA. O jogo, aliás, foi o que o Thunder conquistou sua 61ª vitória na temporada, na mesma noite do arremesso decisivo do armador pelo Bulls. Assim que viu o lance, o astro de Oklahoma City ficou feliz pelo ex-colega.

“Acho que estávamos jogando ou tínhamos acabado, mas eu vi e foi muito irado. Ele está jogando muito bem. Então, sempre que um dos nossos irmãos sai e joga bem, você sabem, nós apoiamos. Mas, sim, estou muito feliz por ele, por estar se reencontrando. Ele está voltando ao que costuma fazer e foi um momento muito legal. Algo bem raro também”, disse Jalen Williams.

Publicidade

Josh Giddey deixou o Thunder na offseason passada. Na época, ele estava em baixa na franquia, que preferiu trocá-lo com o Bulls por Alex Caruso. Após o negócio, o armador começou com dificuldades pela equipe de Chicago, que preferiu não oferecer a ele uma renovação contratual imediata.

Leia mais!

Nas últimas semanas, porém, Josh Giddey deu a volta por cima na NBA. Além do arremesso decisivo, o armador tem acumulado triplos-duplos nas últimas partidas. Na temporada, por exemplo, são cinco. Além disso, ele tem médias de 14,2 pontos, 7,8 rebotes e 6,9 assistências, em 2024/25. Desse modo, ele deve ganhar um contrato lucrativo do Bulls na próxima offseason.

Publicidade

Giddey tem atuado mais à vontade em Chicago, com maior controle de bola e das ações ofensivas em relação aos últimos momentos no Thunder. Mas, o australiano tem sido bom até mesmo em pontos onde não tinha grande eficiência no ex-time, como por exemplo, as bolas de três. A cesta do meio da quadra que converteu contra o Lakers também foi inédita. Afinal, após o jogo, o armador de 22 anos admitiu que nunca havia feito um game-winner como jogador de basquete, nem mesmo fora da NBA.

Em boa fase, Josh Giddey reencontrará em breve Jalen Williams e o Thunder. O duelo acontece nesta segunda-feira (31), em Oklahoma City. O ala do líder do Oeste, inclusive, está animado para rever o antigo companheiro.

“Sempre é divertido jogar contra Gidey. Acho que, claro, sempre que jogamos contra um ex-companheiro de equipe, tentamos ao máximo não transformar isso em um duelo pessoal. Porém, é sempre bom ver rostos familiares. Você nunca sabe quando será a próxima vez que verá alguém. Então, tenta não dar esses momentos como garantindos”, finalizou Williams.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA