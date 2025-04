Anthony Edwards quebra silêncio sobre briga de jogadores na NBA

Na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Detroit Pistons na NBA, Anthony Edwards viu cinco jogadores e dois técnicos serem expulsos após uma briga. Após os ânimos se acalmarem, o astro também falou sobre a situação que aconteceu no domingo (30).

Perguntado sobre como ele e Julius Randle fizeram o time focar na partida após a briga, Edwards disse ser simples. “Se vamos brigar, que briguemos. Eles foram expulsos e nós também. Então, agora é hora de brigar na quadra. Se não der pra trocar soco, vamos jogar melhor”, disse após o jogo.

Além disso, foi questionado sua opinião sobre as expulsões de seus colegas de equipe devido à briga. Edwards acredita que Donte DiVincenzo e Naz Reid deveriam apenas ser multados em vez de suspensos. “Não acho que eles deveriam perder jogos por isso. Talvez apenas uma multa”.

Publicidade

Após marcar apenas cinco pontos no primeiro tempo, Edwards despertou e anotou 20 pontos no segundo, terminando a partida com 25 pontos. Enquanto isso, Julius Randle marcou 11 de seus 26 pontos na segunda metade do jogo. Outro jogador de seu time que teve uma grande atuação foi Rudy Gobert, que registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 25 rebotes.

Leia mais!

Anthony Edwards e esses jogadores tentam guiar Minnesota para uma ida direta aos playoffs da NBA. No entanto, segue difícil: a equipe está na sétima posição, garantindo ida ao play-in. O Golden State Warriors, sexto colocado, vive grande fase. Enquanto isso, Los Angeles Clippers, o oitavo, também está firme na briga com oito vitórias nos últimos dez jogos.

Publicidade

A briga

Dessa forma, cinco jogadores e dois técnicos foram expulsos na confusão, que chegou a colocar os torcedores da primeira fileira em risco. Uma série de faltas entre os atletas iniciou um bate-boca e, em seguida, a situação evoluiu para um confronto mais “físico”.

“É óbvio que, antes de tudo, as coisas saíram do controle. Foi uma escalada rápida em quadra. Mas, da nossa parte, o que você pode ver são atletas que protegem e se importam uns aos outros. E isso é que devem fazer mesmo. Parceria não é algo opcional dentro do nosso vestiário”, cravou o técnico do Pistons, JB Bickerstaff.

Publicidade

A briga começou no segundo quarto do jogo. Isaiah Stewart, de Detroit, recebeu uma falta técnica por empurrar Donte DiVincenzo. No lance seguinte, Naz Reid, do Wolves, sofreu uma falta do novato Ron Holland e bateu boca com o rival. DiVincenzo veio em defesa do pivô, enquanto Stewart apareceu para apoiar o calouro. Logo, outros atletas se envolveram e a briga que chegou à primeira fileira de torcedores.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA