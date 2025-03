Russell Westbrook atinge marca de lendário jogador da NBA

Russell Westbrook não está mais em seu auge e é um jogador ocupa a função de sexto homem na NBA. No entanto, mesmo assim, o armador conseguiu igualar uma marca de Kobe Bryant. Na vitória do Denver Nuggets sobre o Milwaukee Bucks, ele teve um roubo de bola e atingiu o mesmo número do ídolo do Los Angeles Lakers. Agora, ambos tem 1944 roubadas, mas Westbrook tem 117 jogos a menos.

O líder da categoria é John Stockton, com 3265 roubos de bola em sua carreira. Entre os jogadores ativos, porém, é Chris Paul, que tem 2704 e é o segundo na lista de todos os tempos. Fechando o top 5, há Jason Kidd, Michael Jordan e Gary Payton.

A marca que Russell Westbrook mais se orgulha, contudo, é a de jogador com mais triplos-duplos na história da NBA. O armador tem 203, enquanto Oscar Robertson tem 181 e Nikola Jokic 160. Com base no número de jogos do sérvio, a projeção é de que ele passe Westbrook nos próximos anos.

Após anos apagados em Los Angeles Clippers e Lakers, Westbrook vive boa fase no Nuggets. Saindo do banco, o armador tem médias de 13.1 pontos, 6.2 assistências e cinco rebotes por jogo. Além disso, parece ter uma boa conexão com os principais jogadores da equipe, Jokic e Jamal Murray. O camisa 27 até chegou a falar de sua relação com o MVP de 2016/17.

“Eu não sei se ele sabe, mas todo mundo aqui assiste ele, estuda ele, e aprecia o quanto ele fez pela liga”, disse o armador. “Ele traz boa energia, nos dá confiança e compartilhamos bem a bola. Além disso, ele adora competir e foi ele quem nos fez começar a ser mais agressivos no ataque, mais físicos”.

Westbrook tem um grande currículo na NBA. Isso porque são nove seleções ao All-Star Game, um prêmio de MVP, sete indicações para times ideais da liga e um dos únicos jogadores a terem médias de triplo-duplo (por três vezes).

Com boa fase do armador, o Nuggets ocupa a terceira colocação na tabela da NBA. Apenas duas vitórias atrás do Houston Rockets, a equipe ainda pode subir mais. A meta, porém, é mesmo garantir uma vaga entre os quatro primeiros e decidir a primeira rodada em casa.

Uma outra “missão” da temporada de Denver é eleger Jokic como MVP da liga. Embora seus números sejam impressionantes, o problema está no Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander tem números tão bons quanto e uma campanha melhor. Assim, a decisão deve ir até o fim da temporada regular.

