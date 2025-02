Nikola Jokic provoca Russell Westbrook por triplos-duplos

A relação entre Nikola Jokic e Russell Westbrook tem sido ótima desde que o armador chegou ao Denver Nuggets no começo de 2024/25. E uma coisa comum a carreira de ambos os uniu ainda mais: os constantes triplos-duplos. O sérvio não para de crescer na lista de maiores de todos os tempos no quesito, que é encabeçada pelo MVP de 2017, e isso rendeu até uma “provocação”.

Em vídeo divulgado pelo Denver Nuggets, os dois astros estão juntos e Jokic profere algumas palavras legais para o companheiro em relação ao seu recorde.

“A verdade é que estou muito ansioso para quebrar seu recorde de triplos-duplos. Quando isso acontecer, vou tirar sarro de você pelo resto da vida. Acredite em mim”, brincou o camisa 15.

Publicidade

O camisa 4 se tornou o líder histórico do quesito há alguns anos. Ele ultrapassou o lendário armador Oscar Robertson e seus 181 triplos-duplos. Nesse ano, aliás, o armador atingiu a marca histórica de 200 jogos atingindo o feito. Acima de tudo, histórico, o único a superar a marca. Atualmente, ele já possui 202 em números totais.

Mas o craque tem crescido cada vez mais na lista. Afinal, já é o terceiro colocado, estando atrás apenas de Robertson e Westbrook. O pivô atingiu os 155 na carreira e superou em 2024/25, o lendário armador Magic Johnson, que estava no top-3. Para se ter noção, só outros dois atletas superaram a marca de 100 partidas com a marca em toda a carreira: LeBron James e Jason Kidd.

Publicidade

Leia mais!

Considerando que o camisa 15 está no auge e é mais novo, as chances de ultrapassar o veterano são grandes. Para se ter uma noção, a diferença hoje já é de apenas 47, com o sérvio tendo atuado em pouco menos de 500 partidas a menos do que o armador.

A frequência de ambos com esse tipo de produção rendeu até recorde nesse ano. Em um ano juntos, Jokic e Westbrook conseguiram produzir duas partidas em que ambos fizeram triplos-duplos. Isso é enorme, afinal, apenas Jimmy Butler e Bam Adebayo fizeram o mesmo na carreira. E com o detalhe de que não aconteceu na mesma temporada.

Publicidade

A melhora da dinâmica entre os craques segue sendo um dos grandes trunfos de um Nuggets que é o time mais quente da NBA atualmente, com oito vitórias seguidas. A equipe está firme na briga pela segunda posição do Oeste.

A franquia volta a jogar nessa quinta-feira (20) em duelo com o Charlotte Hornets em Denver. É o primeiro jogo do time desde que a liga voltou do All-Star Break.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA