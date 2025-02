NBA: Segundo jornalista, perda de jogador derrubou Nuggets

O Denver Nuggets ocupa a terceira posição do Oeste em 2024/25. A campanha da equipe a coloca entre as candidatas ao título. No entanto, não favorita como no passado, como quando alcançou a conquista em 2023. Para o ex-jogador Matt Barnes, inclusive, uma perda na offseason após ser campeão, derrubou o Nuggets na NBA.

A perda em questão aconteceu na agência livre de 2023. Logo após conquistar o título, o Nuggets não conseguiu renovar com Bruce Brown, que assinou um contrato com o Indiana Pacers. Assim, a franquia do Colorado perdeu um peça sólida do seu elenco e teve dificuldades para remontar a segunda unidade.

“Acho que Denver nunca deveria ter deixado Bruce Brown sair”, comentou Barnes no podcast de Kevin Garnett. “Acho que caras assim são sempre subestimados. Obviamente, ele saiu para buscar um grande contrato, como deveria. Porém, era perfeito para aquela estrutura”, completou.

Publicidade

Brown teve no Nuggets a melhor temporada de sua carreira. Em 2022/23, ele jogou 80 dos 82 jogos e alcançou médias de 11.5 pontos, 4.1 rebotes e 3.4 assistências. Nos playoffs, por sua vez, jogou 20 partidas como reserva, mas contribuiu com 12 pontos, quatro rebotes e 1.1 roubo.

Sua presença foi importante para liderar os reservas do Nuggets. Com um time titular estrelado, comandando por Nikola Jokic e Jamal Murray, a equipe do Colorado conseguiu manter solidez com a sua segunda unidade.

Leia mais!

A boa campanha do ala-armador, entretanto, não apenas beneficiou Denver. Isso porque ele estava em reta final de contrato e conseguiu se valorizar após as boas atuações. Então, o Nuggets não conseguiu oferecê-lo um bom acordo e ele terminou no Indiana Pacers, por US$45 milhões em duas temporadas.

Publicidade

Mas o contrato com o Pacers não foi bom para Brown. Após assinar com a franquia, ele ficou até a trade deadline, quando foi trocado para o Toronto Raptors. Um ano depois, por fim, terminou negociado para o New Orleans Pelicans.

O Nuggets, enquanto isso, também teve problemas após a perda do jogador na NBA. Em 2023/24, por exemplo, a franquia foi somente a 25ª em pontos vindo do banco, com 29.4. A atual temporada, por sua vez, é a quarta pior, com 28.1.

Em 2024/25 o Nuggets segue como um dos candidatos ao título. Muito disso graças a uma temporada histórica da Nikola Jokic. O astro sérvio tem médias de triplo-duplo, com 29.8 pontos, 12.5 rebotes e 10.2 assistências. Como resultado, comanda a franquia à terceira melhor campanha do Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA