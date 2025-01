Nikola Jokic exalta Russell Westbrook: “Amo a nossa conexão”

O astro Nikola Jokic exaltou a química com o veterano Russell Westbrook. A parceria, aliás, vem rendendo bons frutos ao Denver Nuggets. Desde a efetivação do armador no quinteto titular, o time venceu 11 dos 15 jogos disputados no período. Portanto, um aproveitamento acima de 73%. Hoje, o Nuggets ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste.

Após mais uma vitória, desta vez sobre o Philadelphia 76ers (144 a 109), nessa terça-feira (21), Nikola Jokic rasgou elogios a Russell Westbrook. Na entrevista pós-jogo para a TNT, o atual MVP da NBA conversou com o ex-pivô e analista Shaquille O’Neal. Questionado sobre como é jogar ao lado do armador, o sérvio falou sobre a conexão em quadra com o veterano. Pela resposta, Jokic e Westbrook parece que jogam juntos há muito tempo.

“Adoro a conexão que temos porque basta olhar para ele que ele sabe exatamente o que estou pensando. Russ é um grande jogador. Alguns time em que ele jogou não o compreenderam. Enfim, não lhe deram a oportunidade de ser ele mesmo em quadra”, afirmou o camisa 15 do Nuggets.

Publicidade

Vale lembrar que, na última offseason, Nikola Jokic fez lobby pela chegada de Russell Westbrook ao Colorado. Fora dos planos do Los Angeles Clippers, o MVP de 2017 foi trocado para o Utah Jazz. Dois dias depois da negociação, ele foi dispensado. Livre no mercado, Westbrook teve o aval de Jokic e assinou com o Nuggets por duas temporadas (o segundo ano é uma opção do atleta). Portanto, os resultados em quadra mostram que a decisão da franquia foi um acerto.

Leia mais sobre Nikola Jokic e Russell Westbrook!

No intervalo de uma semana, Nikola Jokic e Russell Westbrook fizeram história na NBA. Afinal, ambos produziram triplos-duplos em duas partidas. Desse modo, se tornaram a primeira dupla de todos os tempos a conseguir a marca em múltiplos jogos de uma mesma campanha. Logo após o recorde, Westbrook enalteceu o companheiro.

Publicidade

“Então, eu já disse várias vezes, mas é sempre bom repetir: Nikola é o melhor jogador do mundo. Meu trabalho é tornar o jogo mais fácil para ele. Afinal, ele já faz isso para todos os outros. É um prazer dividir a quadra com ele”, disse o armador.

Em 2024/25, Jokic desponta novamente como um dos favoritos ao MVP. Na briga pelo quarto prêmio da carreira, o pivô tem médias de 30,1 pontos, 13,2 rebotes e 9,9 assistências. Além disso, ele já fez 19 triplos-duplos, em 37 jogos na temporada.

Publicidade

Por fim, os dois companheiros de Nuggets estão no top 3 da história da NBA quando o assunto é triplo-duplo. Westbrook é o líder, com 202. Jokic, por sua vez, é o terceiro, com 149. Entre eles, o lendário Oscar Robertson, que fez 181 triplos-duplos na liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA