Nikola Jokic e Russell Westbrook fazem marca histórica

A NBA existe como liga desde 1949/50, mas ainda acontecem marcas históricas. Dessa vez, foi por conta de Nikola Jokic e Russell Westbrook. A dupla do Denver Nuggets foi apenas a décima sexta em todos os tempos da liga a conseguir um triplo-duplo no mesmo jogo pela mesma equipe. Isso aconteceu na vitória do Nuggets sobre o Utah Jazz por 132 a 121 na noite de segunda-feira (30).

Enquanto Nikola Jokic fez 36 pontos, 22 rebotes e 11 assistências, Russell Westbrook produziu 16 pontos, dez rodmans e dez passes decisivos. Dois triplos-duplos de jogadores do mesmo time não acontece desde 2023, quando Jamal Murray e o mesmo Jokic fizeram contra o Miami Heat na final da NBA.

Então, em jogos de temporada regular, veja a “coincidência”.

Publicidade

Foi com LeBron James e… Westbrook, em dezembro 2021. Quando o armador passou pelo Los Angeles Lakers, LeBron e ele fizeram um triplo-duplo contra o Houston Rockets.

Mas a marca de Jokic e Westbrook fica ainda mais importante quando Jamal Murray entra na equação. Isso porque ele teve 20 pontos e dez assistências. Não conseguiu um triplo-duplo, mas com Murray, foi a primeira vez que três jogadores da mesma equipe deram mais de dez passes decisivos, fazendo 15 pontos ou mais em uma partida.

Publicidade

Quer mais uma informação legal?

Westbrook não cometeu nenhum erro de ataque, não errou nenhum dos sete arremessos que tentou, nem os dois lances livres. Foi apenas a segunda vez que um jogador conseguiu isso na história da NBA. Ou seja, foi um jogo realmente especial.

Leia mais

Mas para deixar a marca ainda mais importante, o Jazz jogou de igual para igual. Apesar de o time de Salt Lake City estar em reformulação, a partida estava 109 a 107 para o Nuggets quando restavam cerca de sete minutos para o fim. É bem verdade que Denver “acelerou” no fim do embate e venceu por nove de diferença, mas valorizou o resultado ainda mais.

Publicidade

Jordan Clarkson produziu 24 pontos saindo do banco para o Jazz, enquanto Collin Sexton adicionou outros 22. Foi a vigésima quarta derrota do time em 31 jogos na atual temporada. Como resultado, Utah é o penúltimo no Oeste, melhor apenas que o New Orleans Pelicans (que perdeu a décima consecutiva na noite de segunda-feira).

Mas de quebra, Nikola Jokic tornou-se o pivô a atingir de forma mais rápida os 15 mil pontos na carreira desde Shaquille O’Neal. Foi o seu 143° triplo-duplo na carreira, o 13° na atual campanha. Por outro lado, Westbrook, líder de todos os tempos no quesito, fez o seu 201°, o segundo com o Nuggets.

Publicidade

A vitória

Na comemoração dentro do vestiário, o técnico Michael Malone elogiou o nível de esforço do Nuggets. Mas mais que isso, ele gostou do coletivo. De acordo com Malone, a vitória aconteceu de forma dura, mas com muita vontade de seus jogadores.

“Que grande forma de fechar o ano. Terminar um ano com vitória. Eles (Jazz) tiveram apenas quatro pontos de contra-ataque no primeiro tempo. No jogo, nós tivemos só sete erros de ataque, o que é um grande número. Nikola (Jokic), (mais de) dez assistências, Russell (Westbrook), dez assistências, Jamal (Murray), dez assistências. Então, os três caras dividindo a bola. Ótimos números”, disse o orgulhoso Malone.

Publicidade

“Mas nos rebotes, aquele time (Jazz) é muito bom nos rebotes ofensivos e eles tiveram apenas sete assim. A gente teve 15 a mais que eles no total. Nikola (Jokic) pegou 22, mas tivemos dois caras com triplo-duplo: Russell Westbrook e Nikola Jokic. Grande esforço hoje (ontem)”, concluiu.

Por fim, Malone entregou uma espécie de medalhão a Westbrook como destaque do jogo. No Nuggets, quando o time vence, o técnico sempre faz isso.

Denver teve dificuldades para vencer fora de casa, mas conseguiu um ótimo resultado para a sequência da temporada 2024/25 da NBA. Agora, o Nuggets chegou a 18 vitórias em 31 jogos e é o sexto no Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA