NBA multa Anthony Edwards mais uma vez

A NBA aplicou uma nova multa a Anthony Edwards. A punição é uma reação ao costume do craque do Minnesota Timberwolves de usar palavrões durante entrevistas pós-jogo. Dessa vez, a liga aplicou uma penalidade de US$100 mil ao ala-armador por uma fala na sexta-feira (27), após ser decisivo na vitória diante do Houston Rockets.

“Eu não faço hora extra. Então, que se f***. É isso”, disse Edwards após a cesta da vitória diante do Rockets.

Desse modo, essa foi a terceira vez em um mês que Anthony Edwards recebeu uma multa da NBA. No dia 6 de dezembro, ele pagou uma de US$ 25 mil por palavrões em uma entrevista em 6 de dezembro. No dia 23 de dezembro, por sua vez, ele arcou com mais US$75 mil por “críticas públicas à arbitragem”.

Na ocasião, o astro chegou a se referir aos juízes com a palavra “merda”, enquanto criticou duramente a abordagem do apito sobre ele e Julius Randle em Minnesota.

“Eles são sensíveis e terríveis. Nunca nos dão o benefício da dúvida. Penalizam a mim e a Randle pormos ser mais fortes a cada noite. Não recebemos nenhuma marcação a nossa favor. É assim que me sinto sobre os árbitros. Todo jogo que jogamos”, afirmou.

As críticas à arbitragem são ainda mais comuns vindo do jogador do Wolves. Em janeiro de 2024, durante a temporada passada, ele recebeu uma punição de US$ 40 mil por direcionar críticas aos profissionais de arbitragem.

O histórico, aliás, foi levado em consideração na infração mais recente do jogador, de acordo com o vice-presidente da liga, Joe Dumars.

Além disso, a sequência de multas da NBA reforça uma atenção da liga aos conflitos na temporada. Afinal, desde outubro, mais de US$3 milhões em multas foram aplicados aos jogadores por infrações. A maior parte envolve punições pelas faltas técnicas aplicadas aos atletas nas partidas.

Ainda assim, gestos e discussões também têm recebido uma postura rigorosa da liga. Jaylen Brown, por exemplo, foi multado em US$25 mil por fazer um gesto de um corte na garganta após uma enterrada. Além disso, o técnico Ime Udoka, do Houston Rockets, arcou com US$50 mil por xingar um árbitro.

