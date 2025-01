Nikola Jokic e Russell Westbrook fazem história com triplos-duplos

Os astros do Denver Nuggets, Nikola Jokic e Russell Westbrook, seguem em grande fase. Uma semana depois de produzirem triplos-duplos na mesma partida, eles repetiram o feito na vitória sobre o Brooklyn Nets, na sexta-feira (10). E alguns fatos históricos estão relacionados a isso.

No duelo com o Utah Jazz, que marcou o primeiro jogo em que atingiram o feito, ambos se tornaram a 16ª dupla a fazê-lo. Ao conseguir repetir a dose, eles se tornaram a primeira dupla de todos os tempos a conseguir a marca em múltiplos jogos de uma mesma campanha. Além disso, vale destacar que eles igualaram Jimmy Butler e Bam Adebayo, que também fizeram isso duas vezes ao longo da carreira.

Ou seja, se Jokic e Westbrook conseguirem uma terceira vez, serão a maior dupla da história da NBA no quesito.

O pivô anotou 35 pontos, 15 assistências, 12 rebotes, quatro roubos de bola e acertou 14 de 21 arremessos na partida. O MVP da NBA voltava a jogar depois de duas partidas ausente. O sérvio ficou doente e perdeu os duelos contra Los Angeles Clippers e Boston Celtics.

O armador, por sua vez, anotou 25 pontos, 11 rebotes, dez assistências, um roubo de bola e um toco no duelo. Ele acertou oito de 17 chutes, incluindo duas bolas de três.

O Nuggets chegou a ter o jogo dominado contra o Nets. Mas uma reação do Brooklyn fez com que ambos voltassem para a quadra nos minutos finais para fechar o jogo. Com grandes jogadas, Jokic e Westbrook asseguraram a vitória da equipe e os triplos-duplos.

Aliás, as marcas não param só por ai. Afinal, ambos anotaram 25 pontos na partida. É a primeira dupla a fazer triplos-duplos simultâneos de 25 pontos na temporada regular. Curiosamente, o pivô conseguiu isso em um jogo de finais da NBA em 2023 ao lado de Jamal Murray.

Assim como Nikola Jokic, Russell Westbrook também tem algum histórico nesse tipo de jogo. Ao lado de LeBron James no Los Angeles Lakers e Paul George no Oklahoma City Thunder, também conseguiu produzir triplo-duplos no mesmo jogo que os companheiros.

Após o jogo, o técnico Michael Malone brincou sobre a situação e enalteceu a dupla.

“Caras, vocês estão assistindo a história. A verdade é que este é o History Chanel, sejam bem vindos”, brincou o treinador em alusão ao canal de TV.

Westbrook também falou sobre o tema. Ele, acima de tudo, elogiou o companheiro e atual MVP da liga e reiterou o que tem trabalhado para render melhor ao seu lado. Afinal, a dinâmica entre eles melhorou muito nas últimas semanas.

“Esse é um dado muito louco. Fico feliz, sobretudo por ser a segunda vez que conseguimos. Eu já disse várias vezes mas é sempre bom repetir, Nikola é o melhor jogador do mundo. Desde que cheguei aqui, só tenho tentado trabalhar para ajudá-lo e fazer com que ele fique confortável na quadra”, afirmou o armador.

Por fim, Denver tem se aproveitado da melhor dinâmica entre seus craques. Enquanto eles batem recordes, a campanha do Nuggets vai se estabilizando em 2024/25.

