De contrato novo, Jamal Murray ironiza críticos no Nuggets

O Denver Nuggets deu um voto de confiança a Jamal Murray na offseason, quando deu-lhe uma extensão máxima de contrato. O armador, afinal, vinha de problemas físicos e vivia um dos piores momentos da carreira. Ele iniciou a temporada com atuações muito instáveis e, assim, não justifica o alto investimento ainda. Mas, por mais que saiba que os críticos estão de olho, não está nem aí para eles.

“Se as pessoas querem falar sobre não estar acertando arremessos, então podem falar. Que seja! Eu sei o que posso fazer e, mais do que isso, do que sou capaz. Há uma boa razão para eu estar aqui e ter vencido com essa equipe por anos. Por isso, eu só deixo que as pessoas falem por aí. Isso é o que elas fazem melhor, no fim das contas”, disparou o atleta, em entrevista ao jornal Denver Post.

Murray só seria agente livre na próxima offseason, mas a intenção sempre foi um acerto prévio. E o histórico vencedor do atleta na franquia pesou mais do que os problemas e dúvidas recentes. Assim, o Nuggets decidiu fazer o investimento de US$208,5 milhões por quatro temporadas no jogador. Ele admite que esse novo vínculo muda o nível da cobrança externa, mas não a sua mentalidade em quadra.

“Todos os anos, os críticos falam alguma coisa sobre mim. Virou uma tendência, acho. Essa temporada é um pouco diferente por causa do meu novo contrato. Mas só penso em jogar basquete. E, como disse, eu sei do que sou capaz. Os legítimos fãs também sabem, aliás. Então, o negócio é só entrar em quadra e usar isso como um tipo de motivação”, minimizou o veterano.

Começo lento

Já está claro que o contrato novo não acabou com uma velha tendência de Jamal Murray no Nuggets. Afinal, não ter um bom início de temporada é bem comum para o armador. De acordo com o site Stat Muse, ele tem média de 16,3 pontos em jogos disputados em novembro na carreira. Esse número aumenta de forma progressiva até fevereiro, onde registra 19,1 pontos por partida.

“Começar a temporada lento, a princípio, virou um padrão de Jamal em seus nove anos aqui. Ele tem um início meio fraco, vai achando o seu ritmo ao longo da campanha e se torna o ‘caçador’ nos playoffs. No momento, o mais importante é que ele está presente. Mais do que isso, com a cabeça leve e otimista. E tem o total apoio de todos aqui”, garantiu o técnico Michael Malone.

Nos últimos anos, Murray passou a ser glamourizado por ter as suas melhores atuações nos playoffs. Malone, no entanto, indica que gostaria que isso fosse um pouco diferente. “É claro que a gente torce para que Jamal esteja em pleno ritmo desde o primeiro jogo. Mas cada jogador é um jogador. Isso é o que lhe falta para ser eleito para um Jogo das Estrelas, por exemplo”, admitiu.

Não importa

Ter críticos, antes de tudo, é uma realidade da vida do esportista profissional. É o ponto negativo da visibilidade que uma liga como a NBA traz para os seus jogadores. Malone entende esse cenário e, por isso, crê que Murray lida muito bem. Os comentários de terceiros não estão sob o controle do jogador. Então, não podem influenciar a forma como joga e se comporta.

“Jamal se importa e, por isso, quer jogar melhor. Quer ajudar o time a vencer jogos. O seu coração e mente estão focados aqui. Então, todos estamos aqui para lhe dar apoio. Sempre digo para os jogadores que, antes de tudo, não olhem muito os seus telefones. Eu já disse que não dou a mínima para o que vocês dizem sobre mim. Jamal, certamente, não se importa também”, concluiu o técnico de Denver.

