Zach LaVine manda recado sobre troca para Nuggets

Especulado para uma troca ao Denver Nuggets, Zach LaVine voltou a comentar sobre sua situação no Chicago Bulls. A princípio, o ala-armador disse que não pensa nesses rumores. Além disso, LaVine fez questão de declarar que seu objetivo era permanecer em Chicago quando assinou sua renovação de contrato com a franquia.

“Não sou eu quem controla isso. Essa tem sido a chave para a minha mentalidade: controlar meu humor e minha mentalidade antes de cada jogo. Fora isso, não está no meu controle,” disse Zach LaVine, segundo K.C. Johnson, da Chicago Sports Network. “Eu assinei um contrato longo aqui por um motivo. Então, eu queria ficar aqui”.

Porém, o astro também afirmou que é importante saber que é um jogador com mercado em outras equipes da NBA.

“É sempre bom saber que há interesse, porque isso significa que você é um jogador com quem outras pessoas querem jogar. Só estou grato pela posição em que estou hoje, me preparando para enfrentar os atuais campeões da NBA”, disse o jogador antes da partida contra o Boston Celtics.

De fato, apesar de Zach LaVine desconversar sobre os rumores de uma possível troca sua para o Denver Nuggets, a mídia americana aponta que o interesse da equipe de Nikola Jokic no jogador do Bulls é real. Mas, para o negócio acontecer, o Nuggets precisaria enviar Michael Porter Jr. e também o jovem pivô Zeke Nnaji. No entanto, segundo o jornalista K.C. Johnson, Chicago não tem interesse em Nnaji.

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, existe muito tempo para isso com a trade deadline em fevereiro, mas eles já se conversam”, revelou Johnson. “A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Zeke Nnaji na troca. Essa é a grande discordância entre eles no momento”.

Enquanto isso, Zach LaVine segue entregando boas atuações. O ala-armador tem média de 22,3 pontos por partida. Além disso, LaVine também conta com a melhor porcentagem de arremessos do perímetro de sua carreira nessa temporada, com 43,5% de eficácia nas bolas triplas.

Por outro lado, o Chicago Bulls se mantém estagnado como nos últimos anos. Dessa forma, a franquia está mais uma vez na briga por uma vaga no play-in da NBA. A campanha do Bulls no momento é de 13 vitórias e 16 derrotas. Assim, o time ocupa a nona posição na tabela da conferência Leste.

