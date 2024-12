Michael Porter minimiza rumores de troca no Nuggets

Michael Porter tem lidado com rumores de troca no Denver Nuggets como nunca havia acontecido antes em sua passagem na franquia. Com a história de Zach LaVine e o interesse da franquia do Colorado no astro do Chicago Bulls, o nome de Porter foi ventilado como possível moeda de troca. E o ala respondeu nessa segunda-feira (23), em quadra e fora dela.

Porter fez seu melhor jogo recente no atropelo do Nuggets sobre o Phoenix Suns. O ala anotou 24 pontos, seis rebotes e quatro assistências na partida, o que inclui a incrível eficiência de dez acertos em 12 tentativas na partida. Enquanto esteve na quadra, Denver superou Phoenix por 22 pontos, o melhor plus/minus de um jogador da equipe na noite. Após a partida, o ala minimizou toda a questão recente envolvendo os boatos de uma saída da franquia.

“O que posso dizer a vocês é que depois que a história foi publicada, eles vieram até mim. Me disseram que é só barulho, que não querem me trocar agora e que não há nada sério para se tirar disso. É claro que eu também sei que se eles quiserem me trocar, não vão me falar assim. Mas seja como for, estou tranquilo”, afirmou.

O camisa 1 que passou por grandes problemas de lesão nas costas no começo da carreira e com muitos problemas de familiares recentemente, deixou claro que todo o falatório é pequeno perto do que ele já passou.

“Vocês todos sabem que eu superei muita coisa na minha vida. Falando da NBA ou da minha família, eu já passei por muita coisa. Então, esses rumores não são nada sabe? Deixo o que for acontecer nas mãos de Deus. Mas posso dizer que amo jogar em Denver”, concluiu o pontuador.

Caso o Nuggets confirme os rumores e realmente faça uma troca por Zach LaVine, é muito provável que o negócio só se conclua com a chegada de Michael Porter em Chicago. Sobretudo, pela questão salarial, com o Nuggets já gastando muito com outros grandes contratos e tendo preferência em mantê-los em detrimento ao ala, como por exemplo, Jamal Murray, Aaron Gordon e, obviamente, Nikola Jokic.

Toda a história ficou ainda mais elevada após o jogo anterior a vitória sobre Phoenix ontem. Em uma noite pouco inspirada, o camisa 1 ficou fora de todo o último quarto e prorrogação na virada sobre o New Orleans Pelicans no último domingo. Sua saída para a entrada de Russell Westbrook melhorou a equipe na ocasião.

Assim, muitos voltaram a falar sobre o tema. Afinal, ele estaria abalado com os boatos e com todo o falatório sobre seu nome? A partida poderia ser um claro sinal de que o Nuggets ficaria melhor sem um dos pilares do título de 2022/23?

A resposta veio na quadra, liderando uma enorme vitória da equipe, que atualmente ocupa a quinta posição no Oeste. Mas é justo pensar que os boatos não devem parar até, pelo menos, a trade deadline.

