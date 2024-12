Jogador trava troca de Zach LaVine entre Nuggets e Bulls

Na última semana, surgiu a informação de que o Denver Nuggets tem interesse em Zach LaVine, do Chicago Bulls. No entanto, de acordo com KC Johnson, da rede NBC Sports, um outro jogador pode dificultar a troca. As franquias já discutem algumas formas de fechar negócio, mas existe um ponto que gera discordância em meio as negociações.

O nome em questão é o jovem pivô Zeke Nnaji. Ainda segundo o jornalista, as franquias não chegaram a um acordo sobre o envolvimento do atleta.

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, existe muito tempo para isso com a trade deadline em fevereiro, mas eles já se conversam. A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Zeke Nnaji na troca. Essa é a grande discordância entre eles atualmente”, revelou Johnson.

A questão seria o contrato. O pivô está no primeiro ano de uma longa extensão que vai lhe render US$32 milhões até a temporada 2027/28. O acordo tem uma opção de jogador no último ano do vínculo e foi assinado no terceiro ano de Nnaji na NBA, antes que ele pudesse testar a agência livre restrita.

Além de um contrato de longo prazo, o jogador, que foi escolha de primeira rodada do Draft, nunca conseguiu se firmar em Denver. Ele só disputou mais de 15 minutos por jogo na temporada 2021/22, desde que entrou na liga.

A campanha de 2024/25 é simbólica neste sentido. Dario Saric, que começou como principal opção reserva para Nikola Jokic, não se firmou e saiu da rotação. O Nuggets tem recorrido ao veterano DeAndre Jordan, e não a um jovem que chegou a ganhar extensão antecipada de quatro anos em outro momento da carreira. Em 16 partidas, o jogador tem média inferior a cinco minutos.

Com isso, o Bulls hesita em receber o pivô. É certo que caso uma troca desse tipo realmente ocorra, Michael Porter Jr será envolvido. Aliás, uma alternativa para Denver seria envolver Julian Strawther e Dario Saric em um pacote. Assim, os salários também bateriam.

Por outro lado, Strawther tem se tornado uma peça importante da rotação do time do Colorado nas últimas semanas, e a procura por LaVine estava bem pequena até que o rumor de Denver surgisse. A linha tênue entre o Nuggets aceitar envolver mais um nome jovem importante, enquanto Chicago pode não ter melhores ofertas de negócio, será uma das discussões até fevereiro.

Enquanto isso, astro brilha

Na primeira partida após a divulgação dos rumores do portal The Athletic em relação a Zach LaVine e o Denver Nuggets, o craque liderou a vitória do Chicago Bulls sobre o Boston Celtics.

Na casa do atual campeão da NBA, ele anotou 36 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Além disso, acertou seis bolas de três, algumas incríveis e contestadas.

Sua eficiência está em alta, enquanto ele também aumenta algumas marcas no que pode ser o fim de sua passagem pela franquia de Illinois. Por exemplo, foi seus 35° jogo de 35 pontos pela franquia, a segunda maior marca da história, atrás apenas de Michael Jordan.

