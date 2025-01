Nikola Jokic faz triplo-duplo histórico e Nuggets bate Hawks

Um absurdo! Nikola Jokic fez o triplo-duplo mais rápido da história da NBA na vitória do Denver Nuggets sobre o Atlanta Hawks por 139 a 120. Jokic obteve a marca com 14 minutos e 33 segundos em quadra. Ele terminou com 23 pontos, 17 rebotes e 15 assistências. Enquanto isso, todo o quinteto de Denver fez 15 pontos ou mais. Por outro lado, Trae Young (30 pontos e nove assistências) e De’Andre Hunter (20), foram os melhores de Atlanta.

Em um ritmo alucinante, especialmente no primeiro tempo, o Nuggets levou a melhor sobre o Hawks, enquanto Nikola Jokic tinha quase um triplo-duplo só ali. Denver começou melhor, mas Atlanta jamais deixava a diferença crescer. Os visitantes, que estavam sem Jalen Johnson, contaram com Vít Krejci e De’Andre Hunter do banco pontuando muito.

O jogo

No primeiro quarto, Nikola Jokic deixou o Nuggets na frente do Hawks por 8 a 3. Então, Atlanta empatou com Trae Young. O time do Colorado chegou a abrir sete, mas o Hawks buscou e igualou em 19 com Dyson Daniels. Depois, Jamal Murray e Jokic voltaram a deixar os donos da casa em vantagem, enquanto Hunter fez Atlanta encostar. Young cortou para cinco, mas Jalen Pickett deixou em 40 a 33.

Publicidade

Então, no segundo período, Denver deu sinal que iria abrir grande diferença. Entretanto, Atlanta fez quatro cestas de três em dois minutos e diminuiu para quatro. Enquanto Nikola Jokic estava descansando a vantagem do Nuggets desapareceu e o Hawks virou e liderava por 59 a 55 após cesta de Hunter. Krejci ampliou para 62 a 57, mas Jokic voltou. Os times trocaram a liderança algumas vezes até que Russell Westbrook e Jokic deixaram os anfitriões na frente por 74 a 70. Yount tinha três lances livres, mas errou dois deles. Assim, os times foram aos vestiários com o placar em 74 a 71 para Denver.

Leia mais

Na volta do intervalo, Nikola Jokic rapidamente atingiu o triplo-duplo, enquanto o Nuggets começava a se impor sobre o Hawks. Em grande passe de Jokic, Christian Braun fez cesta e sofreu falta de Young. No entanto, o armador reclamou da marcação e levou técnica. Como resultado, Murray (da técnica) e Braun (da falta), concluíram a jogada de quatro pontos. Assim, Denver vencia por 88 a 79.

Publicidade

Aquela técnica de Young fez mal ao time de Atlanta, que arremessou muito male não defendeu bem na sequência. Então, o Nuggets, com passes de Nikola Jokic, vencia o Hawks por 96 a 79 em pouco tempo.

Após passe de Russell Westbrook, Nikola Jokic fez o Nuggets abrir 20 em cima do Hawks. Depois, ele deixou em 113 a 87. A vantagem seria ainda maior, mas Young acertou duas cestas de três consecutivas. Como resultado, Denver liderava por 115 a 95 antes do último período.

Publicidade

Quarto decisivo

Apesar de Atlanta manter quase todo o time titular no último quarto, a diferença não caía. Então, Trae Young estava com a missão de fazer sua equipe encostar e atacou Denver a todo momento. Mas do outro lado, Christian Braun e Jamal Murray respondiam na mesma moeda. Em lances livres, Murray deixou em 126 a 102, enquanto a vantagem seguia subindo. Murray ampliou para 25. O Nuggets dominava o Hawks, mesmo enquanto Nikola Jokic estava no banco.

O técnico Quin Snyder, de Atlanta, sacou Trae Young, apesar de ainda restarem oito minutos para o fim. Sem grandes problemas, o Nuggets abriu 130 a 104 sobre o Hawks.

Atlanta esboçou uma reação com duas cestas consecutivas de três, mas não o bastante para fazer com que Denver colocasse os titulares de volta à quadra. Então, com a vantagem nas mãos, o Nuggets apenas administrou o resultado e confirmou a vitória.

Publicidade

(18-16) Atlanta Hawks 120 x 139 Denver Nuggets (19-13)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 30 4 9 1 0 De’Andre Hunter 20 4 3 3 0 Vit Krejci 14 6 5 0 2 Zaccharie Risacher 13 3 2 0 1 Dyson Daniels 9 5 6 3 0

Três pontos: 16-46; Young: 4-10

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 17 15 0 1 Jamal Murray 21 3 2 2 1 Michael Porter 21 4 2 1 0 Russell Westbrook 16 2 11 0 0 Christian Braun 15 3 4 0 0

Três pontos: 12-30; Porter: 5-9

Publicidade

(12-21) Brooklyn Nets 113 x 130 Toronto Raptors (8-26)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 24 1 3 1 0 D’Angelo Russell 22 2 8 1 2 Nic Claxton 16 10 4 0 0 Keon Johnson 17 1 0 1 0 Day’Ron Sharpe 11 8 2 2 0

Três pontos: 11-37; Johnson: 3-5

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 33 13 5 2 1 Gradey Dick 22 3 2 3 0 Immanuel Quickley 21 4 15 0 0 Ochai Agbaji 14 3 2 1 2 Jakob Poeltl 12 9 2 1 2

Três pontos: 16-32; Dick: 4-8

Publicidade

(20-15) Orlando Magic 96 x 105 Detroit Pistons (15-18)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 24 3 3 3 2 Kentavious Caldwell-Pope 21 2 2 2 1 Wendell Carter 15 8 1 2 1 Goga Bitadze 8 3 6 1 0 Jett Howard 9 1 0 0 0

Três pontos: 8-35; Caldwell-Pope: 4-6

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 22 1 4 1 0 Cade Cunningham 19 8 9 0 1 Jalen Duren 18 11 1 1 0 Tobias Harris 17 8 2 0 1 Tim Hardaway Jr 12 2 3 0 0

Três pontos: 12-29; Ivey: 5-6

Publicidade

(15-19) Chicago Bulls 107 x 125 Washington Wizards (6-25)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 32 1 3 2 1 Coby White 17 2 6 1 0 Nikola Vucevic 12 13 6 0 0 Josh Giddey 6 7 2 1 1 Lonzo Ball 5 8 4 3 1

Três pontos: 14-47; LaVine: 3-8

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 30 3 2 3 0 Justin Champagnie 15 2 1 1 0 Jonas Valanciunas 14 6 6 3 0 Malcolm Brogdon 12 4 6 0 1 Alex Sarr 11 10 5 0 0

Três pontos: 17-36; Poole: 6-13

Publicidade

(5-29) New Orleans Pelicans 106 x 117 Miami Heat (17-14)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Troy Murphy 34 4 3 1 0 CJ McCollum 22 4 5 0 1 BJ Boston 14 4 1 1 0 Dejounte Murray 12 3 7 0 0 Herb Jones 8 4 4 1 0

Três pontos: 9-34; Murphy: 5-15

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 32 1 4 0 0 Bam Adebayo 23 9 10 3 0 Duncan Robinson 17 4 3 1 0 Jaime Jaquez 12 4 4 2 0 Jimmy Butler 9 4 2 0 0

Três pontos: 14-34; Herro: 5-12

Publicidade

(7-25) Utah Jazz 103 x 119 New York Knicks (24-10)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 25 4 1 1 2 Collin Sexton 25 4 4 0 0 Lauri Markkanen 16 10 2 2 2 Keyonte George 15 2 6 1 0 Johnny Juzang 10 4 0 0 0

Três pontos: 13-43; Sexton: 4-5

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl Anthony-Towns 31 21 4 1 1 Mikal Bridges 27 1 0 0 1 OG Anunoby 22 3 2 3 2 Josh Hart 15 14 12 1 1 Cam Payne 8 3 9 3 0

Três pontos: 9-23; Towns: 3-4

Publicidade

(20-14) Dallas Mavericks 99 x 110 Houston Rockets (22-11)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 16 5 1 1 0 Kyrie Irving 16 7 2 3 2 Quentin Grimes 17 5 3 0 1 Jaden Hardy 11 0 3 1 0 Dereck Lively 8 6 6 1 4

Três pontos: 11-28; Thompson: 4-8

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 26 6 4 6 0 Jalen Green 22 5 0 1 0 Dillon Brooks 19 6 1 1 0 Cam Whitmore 18 3 1 1 0 Jabari Smith 12 2 0 2 1

Três pontos: 8-25; Whitmore: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA