Ídolo do Warriors, Draymond Green atinge marca na NBA

Após grande temporada pelo Golden State Warriors, Draymond Green entrou para a história na NBA. De acordo com a página StatMamba, veterano foi apenas o quinto jogador a ter nove seleções para os times de defesa e ao menos um Defensor do Ano. O camisa 23 se juntou a Dennis Rodman, Dwight Howard, Kevin Garnett e Michael Jordan.

Green alcançou o feito ao aparecer no Primeiro Time de Defesa de 2024/25. A seleção, anunciada nesta quinta-feira (22), tem também Evan Mobley (Cleveland Cavaliers); Dyson Daniels (Atlanta Hawks); Lu Dort (Oklahoma City Thunder); e Amen Thompson (Houston Rockets). Presente na lista, o ala-pivô do Warriors recebeu 179 dos 200 pontos possíveis.

Essa foi a nona vez na carreira que Green foi eleito para um Time de Defesa na NBA, sendo a quinta vez para o primeiro. Além disso, o astro do Warriors também já foi eleito Defensor do Ano, em 2016/17, quando liderou a liga com dois roubos por jogo.

Publicidade

Draymond Green, aliás, esteve perto de repetir o feito de anos atrás. Isso porque, ele ficou em terceiro na votação para Defensor do Ano. O craque teve médias de 6.1 rebotes, 1.5 roubo e um toco por jogo. Assim, liderou o Warriors a sétima melhor defesa da fase regular, além da segunda melhor no garrafão, atrás apenas do Thunder.

Apesar do grande ano pelo Warriors, Draymond Green perdeu o prêmio de Defensor do Ano na NBA para Mobley. Além disso, Daniels também ficou na frente do veterano.

Publicidade

Leia mais!

Após o resultado, Green polemizou ao dizer que merecia a vitória no prêmio da NBA.

“Não há muito o que fazer sobre isso”, disse Draymond Green. “Essa não é a minha primeira disputa. Não é a primeira vez que sinto que merecia ganhar, mas não ganho. Mas estar na conversa aos 35 anos, ainda jogando em nível de elite [e] continuando a atuar em alto nível, não tenho vergonha nenhuma disso. Vou voltar no ano que vem e colocar meu nome de novo na disputa. Porque vou fazer o que preciso fazer como defensor”.

Publicidade

Apesar da chateação, Draymond Green parabenizou Mobley por vencê-lo na disputa de melhor defensor da NBA.

“Já passei por isso antes. Então, não é grande coisa para mim. Mas quero parabenizar Evan Mobley. Ele é incrível. Sou fã dele desde USC. Ver ele continuar crescendo e se tornando o jogador que todos imaginavam. Estou muito feliz em vê-lo conquistar esse prêmio”, finalizou Draymond Green.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA