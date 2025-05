Eliminado, Naz Reid deixa claro que quer ser titular na NBA

Após a eliminação do Minnesota Timberwolves, Naz Reid definiu um objetivo para 2025/26: ser titular na NBA. O Sexto Homem de 2024 tem uma opção contratual com a equipe para a próxima temporada. No entanto, de acordo com Dane Moore, o pivô definiu que prioriza ter um espaço em um quinteto inicial, antes de aceitar a cláusula.

“Naz Reid disse que quer voltar para Minnesota na agência livre. Porém, há questões a serem resolvidas”, disse Moore. “Ao ser questionado se ainda teria interesse em permanecer caso Gobert e Randle também retornem e ele siga como Sexto Homem, Reid respondeu: ‘Não é algo que eu descarto ainda'”.

Desde que chegou ao Timberwolves em 2019, Reid é reserva na NBA. Em 406 jogos, ele foi titular em apenas 74. Ainda assim, ele se consagrou como um dos melhores sexto homens da liga nos últimos anos, sendo que venceu o prêmio de Melhor Reserva em 2023/24. Em seis temporadas por Minnesota, o pivô tem médias de 11.6 pontos, 4.9 rebotes e 1.3 assistência.

Reid, porém, sabe que pode ser mais do que um sexto homem na NBA. Na atual temporada, por exemplo, ele ganhou espaço como titular após lesões de Rudy Gobert e Julius Randle. Assim, em 17 jogos no quinteto inicial, ele registrou 18.3 pontos, nove rebotes e 3.2 assistências.

Com diversos times em busca de um pivô titular na NBA, desse modo, Naz Reid pode se beneficiar se recusar a opção com o Timberwolves. Algo que faria sentido para ele, uma vez que Minnesota deve seguir com Randle e tem Gobert sob contrato até 2027/28. Portanto, o reserva não garantiria o posto desejado na atual equipe.

A agência livre poderia representar um aumento para Reid na NBA. De acordo com rumores, ele deve receber propostas entre US$22 milhões e US$25 milhões anuais na offseason. Portanto, um aumento considerável em relação aos US$ 15 milhões que ele pode ter se continuar com Minnesota no próximo ano.

Diante da situação do pivô, por fim, o Brooklyn Nets surge como possível destino de Reid na NBA. Isso porque, o time deve ter mais de US$ 50 milhões livres na folha salarial para a agência livre e teria o jogador do Timberwolves como um dos alvos.

