Shaquille O’Neal defende Kobe Bryant após ranking

O Bleacher Report divulgou o ranking dos 100 maiores nomes da história da NBA. Como em toda lista, é comum que fãs, jogadores, ex-atletas e analistas contestem as escolhas. Um dos casos, por exemplo, foi o de Shaquille O’Neal, que não gostou da posição em que Kobe Bryant foi ranqueado pelo site.

Segundo o Bleacher Report, Kobe Bryant é o 11º maior de todos os tempos. Shaquille O’Neal, que apareceu na sexta posição, porém, contestou o fato do antigo companheiro não ter aparecido sequer no top-10.

“Kobe em 11º é um crime”, escreveu Shaquille O’Neal no X (antigo Twitter).

De fato, Kobe Bryant muitas vezes é citado entre os grandes da NBA. No passado, ele chegou a dividir com LeBron James o posto de maior pós-Michael Jordan. Isso graças ao que ele conquistou ao longo de uma carreira histórica, com cinco títulos da NBA, um MVP e a posição de quarto maior pontuador da história.

Ainda assim, o top-10 do Bleacher Report teve, em ordem: Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Larry Bird, Wilt Chamberlain e Stephen Curry, com Kobe Bryant após o camisa 30 do Golden State Warriors. Por fim, ele foi seguido por Hakeem Olajuwon, Kevin Durant, Oscar Robertson e Jerry West.

Em comparação à listas similares, Stephen Curry é quem tomou o lugar de Kobe Bryant. Em 2022, por exemplo, a ESPN escolheu os maiores de todos os tempos. O astro do Warriors apareceu somente em 16º, enquanto o ídolo do Los Angeles Lakers ficou na décima posição. Os demais nomes ranqueados pelo Bleacher Report foram mantidos em relação ao ranking da emissora, apenas em posições distintas dentro do top-10.

Desde 2022, porém, Curry agregou mais conquistas ao currículo vencedor. Além de quatro títulos e dois prêmios de MVP, ele se tornou o maior cestinhas de três pontos da história da NBA, enquanto tem subido posições na lista de pontuação. Desse modo, começou aparecer de vez entre os grandes.

Apesar do merecimento de Curry, não é apenas O’Neal que vê injustiça na posição de Bryant. O lendário Magic Johnson, por exemplo, já garantiu que Kobe está atrás apenas de Jordan na história da NBA.

“Kobe Bryant está na conversa de GOAT da NBA. Na posição de ala-armador, ou até mesmo ala, ele está somente atrás de Michael Jordan. No que diz respeito à pontuação, era imparável como Jordan. Além disso, seu conjunto de habilidades, determinação e capacidade de jogar sob pressão o tornaram um dos nomes mais decisivos. Ele era superior ao lado de Jordan”, comentou Magic, meses antes do ranking do Bleacher Report.

