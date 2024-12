Lesão afasta Scottie Barnes do Raptors mais uma vez

Após perder o começo da temporada por conta de uma lesão no rosto, Scottie Barnes será mais uma vez desfalque no Toronto Raptors. A princípio, o jogador sofreu uma contusão durante a partida diante do New York Knicks. O lance aconteceu no terceiro quarto do duelo. Barnes tentou contestar um arremesso de Karl-Anthony Towns e acabou colidindo com o pivô adversário na hora de aterrissar.

Então, ao cair no chão, Barnes levou a mão ao seu tornozelo direito. Em seguida, o jogador foi visto dizendo: “Meu Deus”. Quando a equipe médica do Raptors chegou, o jovem de 23 anos declarou que não conseguia sentir seu pé. Dessa forma, o ala precisou de ajuda para deixar a quadra. Confira o momento exato da lesão de Scottie abaixo.

“I can’t feel my foot” – Scottie Barnes pic.twitter.com/S9xC6CS4St Publicidade — Kadeem (@kdeemoo) December 10, 2024

À primeira vista, a nova lesão de Scottie Barnes deve tirar o jovem do Raptors de ação por várias semanas. A franquia confirmou que o jogador sofreu uma torção no tornozelo direito e será reavaliado no início da próxima semana. Dessa forma, esse será um duro golpe para a o time canadense, que tinha o jovem astro como um dos poucos sinais positivos em uma temporada ruim de apenas sete vitórias em 25 jogos. O técnico Darko Rajakovic comentou de forma breve sobre a lesão.

Publicidade

Leia mais!

“Eu nunca questiono por que isso acontece”, disse Rajakovic sobre a lesão de Barnes. “Esse tipo de contusão está fora do nosso controle, e não questionamos nada a respeito. Então, precisamos passar por isso”, destacou o treinador do Toronto Raptors.

Anteriormente, Barnes já havia perdido 11 jogos na atual temporada por conta de uma fratura orbital. O jovem retornou em novembro e estava jogando com um óculos de proteção. Sem seu principal jogador, o Toronto Raptors tem um recorde de apenas duas vitórias e nove derrotas. Por fim, o camisa 4 tem boas médias, próximas de um triplo-duplo, nas 14 partidas que disputou. Isso porque ele conta com 20.6 pontos, oito rebotes e sete assistências por confronto. Sendo assim, esses são os melhores números da carreira do jovem na NBA.

Publicidade

Sem Barnes, o Raptors deve seguir entre as piores equipes da NBA e dar sequência em sua reconstrução. A franquia é uma forte candidata para fazer parte da “Copa Cooper Flag”, o principal novato do próximo Draft da liga,

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.