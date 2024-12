Nets crava preço para troca de Dennis Schroder

Segundo rumores da NBA, o Brooklyn Nets está aberto a trocar a maioria de seus jogadores. Assim, a equipe do Nets já definiu o valor de troca de um de seus destaques: Dennis Schroder. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, a equipe quer pelo menos uma escolha de primeira rodada pelo armador.

Schroder vem tendo um dos melhores anos de sua carreira, com 18.6 pontos e 6.5 assistências por jogo. Até por isso, Brooklyn vem tendo uma campanha melhor que o esperado, com dez vitórias e 14 derrotas. No último domingo (8), contra o Milwaukee Bucks, o jogador marcou 34 pontos, deu 11 assistências e não cometeu nenhum erro de ataque. Além disso, forçou três desperdícios de Damian Lillard..

Dessa forma, as boas performances do alemão fazem com que a franquia não queira trocá-lo por pouco. Nos últimos dias, o Golden State Warriors surgiu como candidato, mas não é o único. Afinal, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks também têm interesse, de acordo com o jornalista.

O próprio Dennis Schroder já tem se preparado para uma possível troca e saída do Nets. No entanto, ele deixa claro que segue fazendo seu trabalho. “Estou na liga há 12 anos e as pessoas falam sobre meu nome em negociações comerciais há 12 anos. Fui negociado apenas duas vezes. Então rumores vão acontecer”, disse Schroder. “Eles usam isso como um evento onde podem promover quem está no bairro. Eu realmente não me importo”.

“Mas eu aderi a esse sistema agora porque eles pagam meus salários, mas estou fazendo meu trabalho todos os dias e sou sempre profissional. Sempre vou tirar o máximo proveito dele. Obtenha 1% de melhora a cada dia, aconteça o que acontecer. Eu entendo que é um negócio, mas não me preocupo”, concluiu.

Além de Schroder, Cam Johnson, Cam Thomas e Dorian Finney-Smith aparecem como candidatos para saírem do Nets. Embora a equipe tenha surpreendido nesse início de temporada, o objetivo ainda é claro: competir pela primeira escolha geral do Draft, que deverá ser Cooper Flag, da Universidade de Duke.

Assim, a franquia busca capitalizar nos seus principais ativos. Com vários times pensando em trocas nessa altura de temporada, e 15 de dezembro, data onde trocas por jogadores recém contratados podem ocorrer, o mercado deve se aquecer. Os já mencionados Lakers, Warriors e Bucks devem se movimentar, mas Miami Heat e Houston Rockets também podem surpreender.

