Warriors tentará nova troca por LeBron James, diz jornalista

O Golden State Warriors não desistiu de uma troca por LeBron James. Na última trade deadline, a franquia explorou um negócio com o Los Angeles Lakers pelo camisa 23. Entretanto, não houve avanços. Ainda em busca de uni-lo com Stephen Curry, segundo Brian Winhorst, da ESPN, a diretoria do time de San Francisco pretende realizar uma nova oferta.

A primeira tentativa de troca do Warriors por LeBron James aconteceu em fevereiro deste ano. Na época, de acordo com os jornalistas Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, da ESPN, Golden State passou quase 24 horas tentando convencer o jogador e a franquia a aceitarem uma proposta.

Nos bastidores, Draymond Green e Chris Paul entraram em contato com LeBron durante o dia. Aliás, o ala-pivô do Warriors pediu a Joe Lacob, dono da equipe de San Francisco para que ele mesmo iniciasse as tratativas com Jeanie Buss, dona do Lakers. Então, Buss afirmou que não teria chance de a negociação acontecer.

Buss, inclusive, pediu a Lacob para conversar com Rich Paul, agente de LeBron e Green, para tentar encontrar um caminho. Não houve sucesso, entretanto. Na ocasião, Marc Stein, da plataforma Substack, informou que o empresário entrou em contato com Warriors e Lakers para forçar a desistência do negócio.

Dessa vez, porém, as conversas podem ser diferentes. Afinal, o início ruim de LeBron pode incentivar o Lakers a receber uma contrapartida pelo astro, uma vez que ele está em fim de carreira. Qualquer negociação, ainda assim, precisa passar pelo aval do camisa 23, uma vez que ele tem poder de veto.

“No prazo de trocas, o Lakers foi até ele e perguntou: ‘você quer ser trocado?’. Ele respondeu que não. Depois, ele se tornou agente livre, mas renovou com a franquia. LeBron, portanto, deixou claro que quer ser um ‘Laker’. Se esse for caso, ele tem uma cláusula de veto de troca. Portanto, não há o que realmente discutir”, informou Windhorst.

LeBron, enquanto isso, segue em Los Angeles até decidir sair ou parar de jogar basquete. Enquanto isso, aos 39 anos, ele tem a pior temporada de sua carreira, com médias de 23 pontos, 9.1 assistências e oito rebotes, o que tem motivado críticas e retomando o assunto aposentadoria.

