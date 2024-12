Para essa temporada, Steve Kerr tem tentado uma rotação diferente no Golden State Warriors. O técnico, que sempre preferiu usar menos jogadores, agora tem 13 atletas com dez ou mais minutos por jogo em seu time. O resultado é Stephen Curry tendo a menor minutagem de sua carreira e muitos quintetos diferentes em quadra.

Rômulo Mendonça, narrador do Amazon Prime, criticou Kerr duramente em seu podcast Jararacas. “O Warriors tem quatro derrotas seguidas, após grande início de temporada. Vendo os últimos jogos, eu percebo o tempo é implacável. Stephen Curry está sofrendo com dores no joelho, é uma pena”, disse Rômulo.

“Mas o time vive mais problemas. A rotação de Steve Kerr, pra quem é fã do Warriors, tenho certeza que causa angústia e sofrimento”, seguiu. “Não precisa ser o Tom Thibodeau, com sua rotação curta, mas ele quer usar 12. O Pat Spencer está entrando em quadra. Ao fazer isso, em muitos momentos, o time tem formações totalmente aleatórias em quadra. Portanto, fica sem poder de fogo no ataque e frágil na defesa”.

“E eu percebo que o elenco de Golden State falta aquele segundo jogador consistente pra pegar a bola e ir pra cima. Então, quando o Curry não está produzindo, o time é dominado. Aliás, Hield não está mais igual nas primeiras semanas e falta um segundo nome pra guiar o time”, concluiu.

E não foi só ele que teve duras críticas para Kerr. Seu parceiro de podcast, Ricardo Bulgarelli, também falou. “Ele tá controlando a minutagem do Curry, mas o time não está rendendo. O time corre risco de nem ir ao play-in”.

Então, decisão de estender as rotações e deixá-las mais profundas surpreende. Afinal, é algo que Kerr nunca fez em sua carreira. O técnico até disse, durante os jogos de Paris, em agosto, que nenhum time era campeão com 12 jogadores. Mas agora, no Warriors, ele tem feito isso.

É claro que é o início de temporada, e em eventuais playoffs a rotação deve ser enxugada. Mas ainda assim, não é usual um time competitivo, que mire o sucesso, ter tantos jogadores com minutos sólidos.

Para piorar as coisas, a equipe, como sugeriu Rômulo, carece de um segundo grande pontuador. Andrew Wiggins até tem 17.2 pontos por jogo, mas não cria tanto para si quanto seria esperado de uma peça como a sugerida pelo narrador. Assim, Kerr vai tentando o melhor encaixe para equipe que soma13 vitórias e nove derrotas na temporada.

