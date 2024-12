Julius Randle elogia astro da NBA: “Nunca vi um jogador assim”

Julius Randle chegou ao Minnesota Timberwolves com status de astro da NBA, mas o ex-jogador do New York Knicks reconheceu o talento do seu novo companheiro. Apesar de vir melhorando junto com a equipe, não é o ala-pivô que comanda as ações da franquia. Isso porque, Anthony Edwards ainda é a principal estrela.

A evolução do Timberwolves na temporada conta, sobretudo, ajuda de seu principal jogador, Anthony Edwards, e a jovem strela da NBA recebeu muitos elogios por parte de Julius Randle. O jogador de 30 anos comentou sobre como ficou impressionado com o talento do camisa 5 e também sua mobilidade em quadra.

“É diferente jogar contra Anthony Edwards”, afirmou Randle. “Para mim, era uma ou duas vezes por ano. Mas agora eu vejo isso toda noite. Então, posso dizer que nunca vi um atleta assim capaz de se mover como ele se move. Cobrir tanto espaço, descer a quadra, cortar, manobrar. E ele não é um cara pequeno, é grande. Para se mover do jeito que se move com o tamanho que tem, é algo especial e cobre muito espaço”.

Publicidade

Em seguida, Randle explicou que a confiança é um dos principais aspectos de Anthony Edwards, que nas palavras do veterano é um atleta contagiante e imparável.

Leia mais!

“Ele é muito diferente. Em termos de confiança, ele tem uma crença absoluta em si mesmo e acha que pode fazer qualquer coisa em quadra,” disse o camisa 30. “Ele tem uma fé inabalável em si mesmo e isso é contagiante. Ele entra em quadra e fica imparável”, encerrou o ala recém-chegado do Knicks.

Publicidade

Agora, o time ainda ocupa a parte inferior da tabela na Conferência Oeste. Porém, o recorde atual já é positivo, com 11 vitórias e dez derrotas.

A princípio, o Timberwolves conseguiu embalar três vitórias seguidas e se recuperou na NBA. Agora, a equipe tem uma campanha positiva. Porém, segue longe da briga por uma vaga direta nos playoffs. Sobretudo, a disputa no momento é para chegar ao play-in. No momento, o time ocupa a décima colocação da equilibrada Conferência Oeste.

Publicidade

Por fim, o grande destaque do time segue sendo Anthony Edwards. O jovem astro está com a melhor média de sua carreira em pontos por partida, marcando 26,2. Já Julius Randle conta com uma média de 21 pontos por jogo e vem sendo importante neste momento de arrancada do Minnesota Timberwolves.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.