Raptors tem interesse de troca em astro do Pelicans

O Toronto Raptors pode estar atrás de fazer uma troca por Brandon Ingram, astro do New Orleans Pelicans. A informação é de Marc Stein, da plataforma Subsctack. O contrato do ala expira ao final da atual temporada e é um nome que já foi especulado em rumores desde a última campanha.

“Eu ouvi que Toronto apareceu como um time pra se olhar quando o assunto é Ingram. Ainda devemos ver se o Raptors irá de fato ir atrás dele, mas é o rumor mais quente em relação ao ala do Pelicans em semanas”, disse o jornalista.

Dessa forma, o futuro de Ingram parece ser longe do Pelicans. Isso porque o jogador ficará sem contrato ao fim da atual temporada, e já deu indícios de que não vai assinar um novo acordo. Por isso, New Orleans corre contra o relógio para trocá-lo e não vê-lo sair de graça.

O problema, no entanto, é que o valor de mercado do ala não é muito alto atualmente. Ele recebe US$36 milhões por ano, número que pode ser considerado alto para alguém que só foi All-Star uma vez na carreira. Além disso, não desenvolveu muito de seu jogo nas últimas temporadas. Além disso, ainda tem histórico de lesões. Prova disso é que desfalca o time desde o dia 7 de dezembro.

Desde que chegou ao Pelicans, Ingram só jogou mais de 75% das partidas duas vezes (2019/20 e 2020/21). De 2021/22 pra cá, então, não conseguiu ficar disponível em muitos jogos.

A questão central pode ser se o astro do Pelicans assinaria um novo contrato caso acerte troca para o Raptors. O atleta já recusou uma oferta do Pelicans na última temporada. Ingram também teve a chance de ir para o Utah Jazz no começo da temporada, mas “bloqueou” o negócio ao dizer que não iria renovar o contrato com a franquia.

Quando disponível, consegue apresentar bons números. Na atual temporada ele soma médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências. Entretanto, são estatísticas parecidas com 2019/20, por exemplo.

Enquanto isso, o Raptors vive um temporada muito ruim. Então, o objetivo seria montar um time mais forte e desenvolver jovens jogadores. A franquia, aliás, é uma das mais cotadas a negociar jogadores do atual elenco. Stein, então, também falou sobre a situação do time canadense para a trade deadline.

“Dizem que Toronto está envolvido em uma série de conversas conforme o prazo final de negociações se aproxima. A franquia está na busca por jogadores e oportunidades que possam melhorar a equipe. Enquanto isso, avalia todas as suas opções com os contratos favoráveis ​​à troca de Bruce Brown, Kelly Olynyk, Chris Boucher e Davion Mitchell”, completou o jornalista.

