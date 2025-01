Karl-Anthony Towns ganha força na corrida ao MVP da NBA

Karl-Anthony Towns entrou entre os candidatos ao MVP da NBA. Na atualização desta sexta-feira (31), o craque do New York Knicks apareceu na quarta posição do prêmio, saltando mais uma boa posição após boas atuações. O líder, enquanto isso, segue sendo Shai Gilgeous-Alexander, craque do Oklahoma City Thunder.

Towns vive a melhor temporada de sua carreira. Após nove anos no Minnesota Timberwolves, o pivô chegou como principal reforço do Knicks para 2024/25. Ao lado de Jalen Brunson, ele não tem decepcionado. Até o momento, ele tem médias de 24.6 pontos, 13.7 rebotes e 3.4 assistências. Além disso, segue efetivo dos três pontos, com dois arremessos certos por jogo e 42.4% de aproveitamento.

“Towns é o 15º na lista de pontuadores e o segundo maior reboteiro da NBA. Enquanto faz tudo o que lhe é pedido no Knicks, e mais. Ele não poderia ter encontrado uma situação melhor após ser trocado pelo Wolves, mesmo que não quisesse sair”, destacou Shaun Powell, responsável pela Corrida do MVP.

Publicidade

Perseguição

Em alta, Karl-Anthony Towns persegue os claros favoritos ao MVP da NBA: Shai Gilgeous-Alexander e Jokic. Os astros de Thunder e Denver Nuggets seguem como candidatos ao prêmio, enquanto aparecem na ponta da corrida em 2024/25.

Com o Thunder líder isolado no Oeste, Gilgeous-Alexander é o principal cestinha da NBA, com 32.5 pontos. Além disso, o astro tem médias de seis assistências e 5.2 rebotes, enquanto colabora com dois roubos e um toco na defesa. Então, é o favorito para garantir o prêmio.

Publicidade

Leia mais!

Na cola, vem o craque do Nuggets, o três vezes MVP, Nikola Jokic. O sérvio aparece entre os cinco primeiros em: pontos (29.7); rebotes (12.9); assistências (10.1). Portanto, caminha para mais uma campanha histórica, podendo se igualar a Russell Westbrook e Oscar Robertson, como os únicos a terem uma temporada de triplo-duplo.

Com números espetaculares, a disputa vem sendo decidida pelas campanhas dos times. O Thunder, afinal, lidera a Conferência Oeste com folgas, enquanto o Denver Nuggets aparece na quarta colocação.

Por fim, Giannis Antetokounmpo segue na terceira posição. O grego do Bucks tem médias de 31.7 pontos, 12.2 rebotes e 5.8 assistências. Enquanto isso, quem surgiu na lista foi Jalen Brunson. Com uma grande semana, o astro do Knicks saltou para a oitava posição e deixou Victor Wembanyama fora do ranking.

Publicidade

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

5. Jayson Tatum (Boston Celtics)

6. Kevin Durant (Phoenix Suns)

7. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

8. Jalen Brunson (New York Knicks)

9. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

10. Alperen Sengun (Houston Rockets)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA