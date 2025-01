Kings tem jogador favorito para liberar De’Aaron Fox ao Spurs

De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, De’Aaron Fox tem o San Antonio Spurs como principal destino na NBA e o Sacramento Kings já teria escolhido seu alvo para troca. O nome pretendido pelo time da Califórnia é do novato Stephon Castle, que faz grande primeiro ano na liga e assumiu a titularidade da equipe. Ele tem médias de 11.9 pontos, 3.5 assistências e 2.6 rebotes por jogo.

Nesta semana, Shams Charania, da ESPN, confirmou que o Kings a considera trocar Fox, que mostrou não querer assinar um novo acordo com a equipe. Seu contrato, aliás, acaba ao final da próxima temporada.

“O Kings cobiça o armador do Spurs, que foi a quarta escolha geral no Draft da NBA. Contudo, há um ceticismo ao redor da liga liga sobre a disposição de San Antonio em incluí-lo. Se esse for o caso, o Kings teria que determinar se há um caminho para a negociação o sem ele. Essa também não é a única consideração para San Antonio”, iniciou o jornalista.

“O Spurs está brigando por uma vaga no play-in e o armador titular, Chris Paul, tem seu contrato expirando ao fim da temporada. Para integrar Fox, seria mais fácil deixar Paul sair, e então ter a pré-temporada toda para desenvolver Victor Wembanyama com seu novo armador. Não há pressa, já que o destino favorito de Fox seria o Spurs, que é um time ainda muito jovem”, completou Amick.

Ainda segundo o jornalista, mais da metade dos times da NBA perguntaram ao Kings sobre Fox. O que o Spurs tem sobre eles, porém, é a certeza de que no Spurs, o armador estaria disposto a renovar seu contrato para continuar em San Antonio, em 2026.

No entanto, o fato de o Kings querer em troca por De’Aaron Fox por um dos bons jovens jogadores do Spurs pode inviabilizar a negociação. É claro que o desejo de San Antonio seria ter Fox o mais rápido possível. Entretanto, Amick afirma que há uma “tranquilidade” na franquia, por saber que o armador quer estar lá, seja agora ou no futuro.

Para o Kings, sobra ver qual o melhor pacote que consegue pelo jogador. Com alto interesse, o time pode ter bons nomes em troca. Além disso, com jogadores como Domantas Sabonis e DeMar DeRozan em Sacramento, a franquia pode optar por peças “para agora” ao invés de escolhas de Draft ou jovens promessas.

