Analista pede que LeBron James impeça Bronny de jogar na NBA

LeBron e Bronny James voltaram a ser um dos temas mais falados da NBA nos últimos dias. O calouro virou notícia por causa da péssima atuação na derrota do Los Angeles Lakers contra o Philadelphia 76ers. Foi tão ruim que, depois do jogo, JJ Redick admitiu que colocá-lo na rotação pode ter sido um erro de julgamento. O analista Stephen A. Smith crê que o ocorrido exige uma intervenção do craque do time.

“Eu vou tentar ser respeitoso ao máximo com LeBron, pois ele é um tesouro dessa liga. Para mim, é o segundo melhor jogador da história. Vamos sentir a sua falta quando se aposentar. Mas, como pai, preciso lhe pedir que pare com isso. Todos sabem que esse garoto só está na NBA por causa dele. Então, eu não sei como expô-lo assim pode ajudá-lo nesse momento”, argumentou o comentarista da ESPN.

Bronny entrou na partida contra o Sixers ainda no meio do primeiro quarto e teve uma noite dura. Não pontuou em 15 minutos de ação, enquanto não foi páreo para o astro Tyrese Maxey na marcação. Foi uma atuação ruim, mas, ao mesmo tempo, até normal para um calouro que passou a maior parte da temporada na liga de desenvolvimento. Smith sugere que, para o seu próprio bem, o garoto siga nesse cronograma.

“Ver pai e filho jogando juntos na abertura da temporada, pela primeira vez na história dessa liga, foi algo lindo e positivo. Mas, então, nós estamos de volta à realidade. Nós estamos gostando das atuações de Bronny na G League e deve seguir assim, pois é o lugar ao qual pertence hoje. É onde deve estar para aprimorar as suas habilidades e melhorar como jogador”, cravou a celebridade da televisão dos EUA.

Na torcida

Mas vale citar que Bronny voltou a entrar em quadra e teve uma atuação (muito) melhor nessa quinta-feira. O jovem atuou por 12 minutos, quando a vitória sobre o Washington Wizards já estava bem encaminhada. Anotou cinco pontos e até arrancou sorrisos de LeBron depois de converter uma cesta e falta. Smith, no entanto, reforça que isso não muda uma temporada que só mostrou como está longe de ser um jogador da NBA.

“Esse garoto, antes de tudo, é o filho de LeBron James. Então, todos sabem a atenção a que ele está sujeito. Em 14 partidas, Bronny jogou por 56 minutos e fez só nove pontos. Acertou dois de 22 arremessos que tentou. Vocês sabem o que já estão dizendo por aí e como vão tratar esse menino. Nesse momento, colocá-lo em quadra na NBA não o ajuda em nada”, reforçou o experiente analista.

As palavras de Smith podem parecer duras, mas ele foi um dos nomes que defenderam a seleção do garoto pelo Lakers. E segue na torcida incondicional pelo filho do craque. “Eu estou torcendo por Bronny James. Torço para que consiga merecer um espaço na liga, pois realmente creio que tem potencial para isso. Ele é um ótimo garoto e, por isso, só lhe desejo o melhor”, finalizou.

Evolução

A atuação contra o Sixers, a princípio, foi um choque de realidade para LeBron James e a NBA para Bronny. Mas nem tudo foi motivo para desespero. O jovem ala-armador ressaltou como se sentiu mais confortável em relação aos primeiros jogos. Pode ser que ele ainda não esteja pronto para ser parte de uma rotação da liga. Mas, para LeBron, enfrentar essas dificuldades é essencial para que esteja um dia.

“Para começar, esse foi o primeiro jogo de Bronny com amplos minutos na rotação. A gente teve aquele primeiro jogo que foi um ótimo momento, mas foi só um momento mesmo. Eu acho que, hoje, foi a primeira chance dele de verdade de jogar contra os melhores. Estou tranquilo, pois nós sabemos que ele só vai melhorar mais e mais”, projetou o craque, depois da derrota.

