Hornets explora medidas contra Lakers sobre Mark Williams

A troca entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers envolvendo o pivô Mark Williams foi cancelada no último sábado. O motivo, de acordo com o jornalista Shams Charania, seria o fato o jogador não passar nos exames físicos. No entanto, a direção de Charlotte contesta o time de Los Angeles e explora medidas.

Charania informou que o Hornets vem conversando com membros da NBA sobre o que fazer contra o Lakers. A equipe quer que a liga veja todos os laudos médicos feitos em Charlotte e em Los Angeles para que sejam analisados por um terceiro. Isso porque o time não acredita na versão da direção californiana de que a troca deveria ser vetada.

Enquanto isso, o Hornets emitiu um comunicado sobre a volta de Mark Williams e garantiu que o Lakers foi agressivo na troca.

“Nós estamos felizes pela volta de Mark Williams”, escreveu a direção do Hornets. “Depois que o outro time veio atrás de Mark de forma agressiva, então nós tivemos a difícil decisão de trocar o jogador. Nós sempre tivemos muito respeito pelo talento de Mark, sua forma de trabalhar e seu caráter. Nós estamos felizes de receber ele de volta em nosso time como uma presença dinâmica do pivô titular. Então, sua volta deixa o nosso time muito mais forte e estamos olhando para o futuro com Mark dentro e fora das quadras”, concluiu.

Tal declaração irritou Rob Pelinka, GM do Lakers. De acordo com a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, foi o Hornets quem se aproximou do Lakers para negociar Williams.

Pelinka confirmou a informação de Shelburne, indicando que foi mesmo o Hornets quem iniciou as conversas com o Lakers pela troca de Mark Williams. Com lesões nas costas e nos pés, o pivô perdeu cerca de 60% dos jogos desde seu primeiro ano na NBA. Inicialmente, o time de Los Angeles recebeu os laudos físicos do atleta e seguiu com a negociação.

No entanto, depois de novos exames, a equipe decidiu mudar os rumos da troca. Em geral, quando uma troca acontece e tem algum tipo de problema físico com um jogador, os times entram em acordo e enviam escolhas de Draft ou outros atletas. No caso de Lakers e Hornets, não foi possível.

Como a trade deadline já havia passado, não existe a chance de “remendar” a troca. Assim, houve o seu cancelamento por completo. A questão é que a direção da NBA ainda não se manifestou sobre o caso e, talvez, o Hornets ainda esteja tentando forçar o negócio.

O fato é que, por enquanto, Dalton Knecht e Cam Reddish não voltaram a jogar pelo Lakers. Ao mesmo tempo, Mark Williams segue fora do Hornets.

Talvez, isso seja por conta do desejo de a direção de Charlotte seguir com a troca.

