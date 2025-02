Na estreia de Luka Doncic, Lakers atropela Jazz

Luka Doncic estreou e o Los Angeles Lakers superou o Utah Jazz, por 132 a 113, neta segunda-feira (10). O astro atuou apenas por 24 minutos, mas garantiu bons momentos em uma vitória tranquila que faz a franquia chegar ainda mais perto da zona de mando de quadra para os playoff Conferência Oeste. Além disso, a rodada ainda contou com outras nove partidas.

Los Angeles segue em grande momento. Doncic chega a um time que tem uma sequência de seis vitórias seguidas e dez nos últimos 11 jogos. A equipe está consolidada no top-6 da conferência e agora olha para a disputa do mando de quadra. Com 32 triunfos em 51 partidas, o Lakers está atrás do Houston Rockets apenas pelo número de vitórias e ocupa a quinta posição. Por fim, o próximo jogo será na quarta-feira (12), novamente contra o Jazz.

Utah, por outro lado, venceu apenas duas vezes nos últimos 11 jogos. Aliás, essa foi a terceira queda seguida em 2024/25. Nada fora dos planos. Afinal, o grande objetivo da equipe de Salt Lake City é estar no topo da loteria do Draft de 2025. O time está entre as três piores campanhas da NBA, ao lado de New Orleans Pelicans e Utah Jazz.

Então, confira como foi a estreia de Luka Doncic e a vitória do Lakers sobre o Jazz.

Lakers domina primeiro tempo

Em outra velocidade, Los Angeles dominou os primeiros 24 minutos do duelo com Utah. Logo nas primeiras posses, Luka Doncic e LeBron James mostraram como podem potencializar um pivô. Afinal, foram duas pontes aéreas seguidas para Jaxson Hayes, com uma assistência de cada astro.

O Jazz até teve bons momentos, com John Collins muito agressivo no começo da partida. Mas após um breve cenário de equilíbrio, o time da casa começou a acertar várias bolas do perímetro e teve um Austin Reaves esquentando. O ala-armador vive grande fase e levou a equipe a uma liderança de 37 a 21. No fim do primeiro período, a vantagem diminuiu mas ainda era de 12 pontos.

Uma coisa que chamou a atenção foi a agressividade da equipe na defesa. Forçando alguns erros de ataque e acelerando em transição, a franquia de Los Angeles seguiu em grande ritmo e abrindo vantagem no segundo quarto. LeBron James e Luka Doncic tiveram algumas cestas incríveis na meia quadra, mesmo que a equipe tenha esfriado um pouco do perímetro.

Acelerando demais o jogo, Utah em nenhum momento conseguiu criar uma corrida para reagir e diminuir a vantagem. Por fim, o Lakers abriu vantagem de forma consistente e terminou o primeiro tempo da estreia de Luka Doncic liderando por 25 pontos contra o Jazz.

Segundo tempo marcado por Luka e LeBron

O terceiro quarto começou com o time mandante se impondo. Então, um começo inspirado do Lakers ampliou ainda mais a vantagem em relação ao Jazz. Aliás, foi o momento em que James e Doncic melhor se conectaram em quadra. O esloveno deu uma assistência para uma bandeja de LeBron que, do mesmo modo, devolveu com um passe decisivo para o camisa 77 converter do perímetro.

O astro atuou por oito minutos no terceiro período e encerrou sua primeira participação com a camisa do Lakers. O craque tinha restrição de minutos e atuou por apenas 24 na partida. Apesar de algumas dificuldades em termos de eficiência e com alguma falta de ritmo com pouco mais de um mês e meio sem atuar, o armador entregou uma noite com alguns muito bons momentos em Los Angeles.

Enquanto isso, Utah até chegou a diminuir a vantagem. LeBron James também foi para o banco de reservas descansar e a equipe visitante produziu uma sequência de 17 a 5. Porém, no fim do período, o camisa 23 voltou e distância, que chegou a cair para 22 pontos, voltou a casa dos 30 de forma rápida.

Por fim, Austin Reaves e Rui Hachimura comandaram Los Angeles até a metade do último período. Assim, garantindo que a vitória não seria ameaçada de fato. Então, noite tranquila para o Lakers na noite da estreia de Luka Doncic e uma vitória dominante sobre o Jazz.

(12-40) Utah Jazz 113 x 132 Los Angeles Lakers (32-19)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 17 11 0 2 1 Lauri Markkanen 17 3 1 1 1 Jordan Clarkson 16 1 4 0 0 Johnny Juzang 14 5 2 0 0 Walker Kessler 13 12 2 0 1

Três pontos: 12-40; Juzang: 3-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 24 7 8 1 0 Austin Reaves 22 9 4 1 1 Rui Hachimura 21 6 0 2 0 Jordan Goodwin 17 8 1 2 0 Luka Doncic 14 5 4 0 0

Três pontos: 15-42; Reaves: 3-5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz na estreia de Luka Doncic, a rodada dessa segunda-feira (10) ainda contou com outras nove partidas. Então, confira os resultados e box scores dos outros jogos da noite de NBA.

(30-24) Minnesota Timberwolves 107 x 128 Cleveland Cavaliers (43-10)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 44 6 1 1 0 Rob Dillingham 13 2 3 1 0 Rudy Gobert 12 8 1 0 2 Naz Reid 10 6 4 0 2 Jaden McDaniels 10 3 1 4 0

Três pontos: 12-39; Edwards: 8-15

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 28 10 6 2 4 Donovan Mitchell 23 3 8 2 0 Darius Garland 17 1 3 0 0 Ty Jerome 15 2 4 1 0 Jarrett Allen 14 13 3 1 0

Três pontos: 17-43; Garland: 4-6

(26-28) Atlanta Hawks 112 x 106 Orlando Magic (26-29)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 19 5 8 1 0 Caris LeVert 18 8 2 0 0 Terance Mann 12 2 1 0 0 Zaccharie Risacher 11 2 4 1 0 Dyson Daniels 10 6 4 4 1

Três pontos: 12-32; Mann: 3-3

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 37 7 3 2 0 Paolo Banchero 31 6 4 0 1 Tristan Da Silva 9 2 0 1 1 Cole Anthony 7 1 4 2 1 Anthony Black 6 6 5 1 0

Três pontos: 12-30; Banchero: 4-9

(23-28) San Antonio Spurs 131 x 121 Washington Wizards (9-44)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 31 15 4 2 3 De’Aaron Fox 30 4 6 1 0 Stephon Castle 16 1 2 3 1 Jeremy Sochan 14 5 3 3 0 Harrison Barnes 12 5 0 0 0

Três pontos: 17-38; Wembanyama: 5-8

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan Vukcevic 18 6 2 1 1 Richaun Holmes 17 4 0 0 1 Jordan Poole 16 6 4 1 0 Justin Champagnie 14 5 1 0 1 Corey Kispert 14 2 2 0 0

Três pontos: 14-47; Kispert: 3-8

(13-38) Charlotte Hornets 89 x 97 Brooklyn Nets (19-34)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Moussa Diabate 21 10 0 0 2 Tidjane Salaun 16 5 0 2 1 Nick Smith Jr. 13 1 5 1 0 KJ Simpson 9 9 4 1 0 Miles Bridges 7 7 3 0 2

Três pontos: 6-31; Salaun: 2-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 16 4 1 2 2 Day’Ron Sharpe 14 9 2 0 1 Cam Johnson 14 5 3 0 1 Trendon Watford 13 2 4 0 0 Ziaire Williams 11 5 3 1 0

Três pontos: 10-42; Watford: 3-5

(38-16) Boston Celtics 103 x 85 Miami Heat (25-26)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 8 2 0 1 Kristaps Porzingis 17 9 2 0 2 Al Horford 16 10 0 0 2 Sam Hauser 15 4 2 0 0 Derrick White 13 4 7 0 0

Três pontos: 17-53; Hauser: 5-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 22 12 4 0 0 Alec Burks 13 7 0 0 0 Andrew Wiggins 11 5 5 1 1 Nikola Jovic 10 8 0 0 0 Terry Rozier 9 3 1 1 0

Três pontos: 11-45; Burks: 3-5

(27-26) Golden State Warriors 125 x 111 Milwaukee Bucks (28-24)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 38 6 4 0 0 Jimmy Butler 20 9 6 4 0 Buddy Hield 16 7 1 2 0 Quinten Post 13 4 1 0 0 Moses Moody 13 3 1 3 1

Três pontos: 13-45; Curry: 6-16

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 38 5 7 1 0 Kyle Kuzma 21 6 0 0 0 Taurean Prince 19 8 2 0 0 Bobby Portis 7 7 1 1 0 Gary Trent Jr. 7 2 1 0 1

Três pontos: 10-33; Prince: 5-7

(12-41) New Orleans Pelicans 101 x 137 Oklahoma City Thunder (43-9)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 23 7 5 1 0 Zion Williamson 17 2 5 1 0 Jordan Hawkins 12 5 3 0 0 Yves Missi 11 8 2 0 0 Karlo Matkovic 8 9 2 0 3

Três pontos: 10-27; Murphy: 4-7

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 1 2 3 1 Aaron Wiggins 24 2 0 3 0 Jalen Williams 16 5 5 2 0 Chet Holmgren 12 6 0 1 5 Alex Caruso 12 2 5 2 0

Três pontos: 27-55; Caruso: 4-7

(27-26) Sacramento Kings 129 x 128 Dallas Mavericks (28-26)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 42 7 3 0 0 Malik Monk 17 3 8 0 1 Zach LaVine 17 4 4 1 0 Domantas Sabonis 16 15 8 0 0 Jonas Valanciunas 13 8 0 0 0

Três pontos: 9-26; DeRozan: 4-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 30 9 7 3 0 Spencer Dinwiddie 20 2 5 2 0 Klay Thompson 19 2 1 0 1 Olivier-Maxence Prosper 16 4 1 1 0 Max Christie 15 4 3 2 1

Três pontos: 15-37; Thompson: 5-10

(23-31) Portland Trail Blazers 117 x 146 Denver Nuggets (35-19)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalano Banton 22 1 6 0 1 Donovan Clingan 21 7 0 0 1 Anfernee Simons 17 0 4 0 0 Deni Avdija 16 6 8 1 0 Shaedon Sharpe 11 3 1 1 0

Três pontos: 15-37; Simons: 3-7

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 40 7 8 3 1 Christian Braun 26 6 2 0 1 Julian Strawther 18 4 3 1 0 Jamal Murray 17 2 8 2 0 Jalen Pickett 14 3 9 2 0

Três pontos: 8-25; Strawther: 2-6

